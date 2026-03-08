Tres abatidos en 72 horas tras enfrentar a la Policía en SDO y Los Alcarrizos

LOS ALCARRIZOS.— Tres presuntos delincuentes, identificados con los alias “Hueso”, “El Mono” y “Kirinito”, murieron en las últimas 72 horas tras supuestos enfrentamientos a tiros con patrullas de la Policía Nacional en hechos ocurridos por separado en Las Palmas de Herrera, Santo Domingo Oeste y este municipio. Las Palmas de Herrera Santo Domingo Oeste Los Alcarrizos

De acuerdo con el director regional de Santo Domingo Oeste, el general de brigada Eddy Francisco Pérez Peralta, los primeros en resultar heridos de bala fueron Robert Santiago, alias “El Mono”, de 31 años, residente en el sector Herrera, y Luis Wiston Sánchez, alias “Hueso”, de 41 años, residente en el sector Los Americanos. Ambos fallecieron mientras recibían atenciones médicas en centros de salud.

Caso “Hueso”

Según el informe preliminar, Luis Wiston Sánchez (Hueso) era buscado mediante varias órdenes de arresto por su presunta participación en robos y asaltos en la vía pública.

El reporte policial indica que el hombre fue localizado la noche del viernes en el sector Los Americanos por una patrulla policial.

Al percatarse de la presencia de los agentes de la Policía, presuntamente abrió fuego contra ellos, lo que originó un intercambio de disparos en el que resultó gravemente herido.

Posteriormente fue trasladado a un hospital público, donde falleció mientras recibía atenciones médicas.

Las autoridades señalaron que, junto a otro individuo que logró escapar y permanece prófugo, Sánchez era investigado por múltiples denuncias de ciudadanos que afirmaron haber sido asaltados a punta de pistola y arma blanca, despojándolos de dinero en efectivo, teléfonos celulares, prendas y documentos personales.

Caso “El Mono”

En un hecho separado, Robert Santiago, alias “El Mono”, también resultó herido de bala durante una intervención policial y murió mientras recibía atención médica en un hospital de la zona.

De acuerdo con las autoridades, Santiago y otro individuo aún no identificado habían sido señalados por varias víctimas de cometer atracos y asaltos a mano armada, utilizando armas de fuego y armas blancas para despojar a los ciudadanos de celulares, dinero en efectivo, prendas y documentos personales.

Las víctimas indicaron que presentaron sus denuncias en destacamentos policiales y fiscalías del área.

Caso “Kirinito”

En tanto, la madrugada del sábado cayó abatido Ricardito Jesús Reynoso, alias “Kirinito”, de 39 años, tras presuntamente enfrentar a tiros a una patrulla policial en el sector Las Palmas de Herrera.

El informe oficial señala que el sospechoso murió a causa de heridas de proyectil tras repeler la intervención de los agentes.

Según las investigaciones, “Kirinito” era objeto de seguimiento por su presunta vinculación con más de una docena de asaltos y robos a mano armada. Además, contaba con múltiples órdenes de arresto y operaba junto a un cómplice que permanece prófugo.

Las autoridades indicaron que ambos se desplazaban en una motocicleta marca Bajaj, de color negro, la cual utilizaban para interceptar a sus víctimas durante los asaltos.

La Policía informó que mantiene la búsqueda activa de los demás implicados en estos hechos.