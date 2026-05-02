Temas breves: hijo, ilación y sambenito

Las palabras que designan relaciones familiares son nombres comunes y, por tanto, se escriben con minúscula inicial: padre, madre, hijo, hermano, tío, sobrino, suegra, nuera, yerno, cuñada…Por eso, no es necesario ni ortográficamente procedente escribir con mayúscula la palabra /hijo/ cuando se trata de una persona que lleva igual nombre que su padre.

Será correcto emplear la minúscula, ya que el vocablo /hijo/ es un sustantivo común y realmente no forma parte del nombre de la persona: Ulises Heureaux hijo, Alejandro Peralta hijo, Antonio Valdez hijo, Álvaro Arvelo hijo.

La diferencia está cuando el sustantivo común, cual que sea, aparece al inicio de una oración: Hijo de Fulano reclama herencia. Hijo de empresario muere en accidente de tránsito. En otro sentido, cuando el vocablo /hijo/ hace referencia a Jesucristo, entonces se aplica la mayúscula: “Porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido…”

El hombre que es llamado de similar forma que su padre puede prescindir de añadir la voz /hijo/ a su nombre, puesto que agregando el apellido de su madre se diferenciará nominalmente de su progenitor. Así, Ulises Heureaux hijo se nombraría Ulises Heureaux Ogando, Alejandro Peralta hijo, Alejandro Peralta Romero, y Federico Jóvine hijo, Federico Jóvine Rijo.

En el cristianismo, se denomina Hijo a la segunda persona de la Santísima Trinidad, que se escribe con inicial mayúscula, como los otros componentes de la tríada: Padre, Hijo y Espíritu Santo. La voz hijo procede del latín “filius”. Se dice de una persona o animal respecto de sus padres. Tiene como sinónimos: descendiente, niño, vástago, sucesor, heredero, retoño.

También se dice de una persona respecto del país, provincia o pueblo de que es natural. Sinónimo: natural, nacido, nativo, oriundo, originario. “Es un hijo distinguido de la provincia El Seibo”.

Ilación, nada que hilar

El sustantivo /ilación/ ninguna relación etimológica tiene con el verbo hilar ni necesita una letra -h para cumplir su función. Procede del latín “illatio”. El Diccionario de la lengua española define la voz / ilación/ de este modo: Acción y efecto de inferir una cosa de otra. Sinónimo: consecuencia, deducción, inferencia.

Una segunda acepción indica que es trabazón razonable y ordenada de las partes de un discurso. Sinónimo: conexión, interrelación, coherencia.

También indica que en la filosofía se llama ilación a un enlace o nexo del consiguiente con sus premisas. Sinónimos o afines de ilación son: consecuencia, deducción, inferencia, conexión, interrelación, coherencia.

El Diccionario panhispánico de dudas, publicación académica, advierte que “No es correcta la grafía ⊗‍hilación, debida al influjo de hilar, verbo con el que etimológicamente no guarda ninguna relación”.

Algunas personas pierden esta palabra cuando quieren expresar que dos ideas no tienen conexión y llegan a decir que esos asuntos “no tienen hilaridad”. Asocian equívocamente la voz hilaridad al concepto de /ilación/. Pero hilaridad significa alegría, júbilo, risa. Pese a que se escribe con -h, nada tiene que ver con hilo.

Sambenito, con –m

La grafía /sambenito/ es preferible a “sanbenito” o “san benito”, cuando se refiere al valor semántico de: descrédito, descalificación, desprestigio, deshonra, mancha, estigma o etiqueta.

Aunque proceda del nombre pluriverbal del santo, el sustantivo se escribe en una palabra y con -m y no -n porque va delante de be. Originalmente, sambenito era un capotillo o escapulario que se ponía a los penitentes reconciliados por el tribunal eclesiástico de la Inquisición.

Igualmente se llamó /sambenito/ a un letrero que se ponía en los templos con el nombre y castigo de los penitenciados, y las señales de su castigo. La voz se ha lexicalizado para significar el descrédito que queda de una acción.

No hay que ser el Hijo de Dios para encontrar ilación entre un sambenito y un estigma.