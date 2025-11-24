El desempeño en las aulas de los maestros públicos está siendo evaluado.

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) informó que contrató los servicios de tres expertos evaluadores como asesores en la Evaluación de Desempeño Docente 2025 que desarrolla el Ministerio de Educación, cuya segunda etapa fue iniciada este lunes.

Dijo que también cuenta con la asesoría de Dalia Herrera Serrano, directora del Departamento de Evaluación y Supervisión de la Universidad Enrique Barona, La Habana, Cuba.

También, al exministro de Educación Melanio Paredes, quien fungió como coordinador del equipo técnico de veeduría designado por el sindicato.

La información está contenida en el el instructivo “Orientaciones sobre la Evaluación de Desempeño Docente 2025”, puesto a circular entre los miembros del gremio magisterial.

“El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) contrató los servicios de tres expertos evaluadores con amplios conocimientos y experiencia en estos procesos”, dice el documento.

“Por otro lado, la ADP se ha asegurado que antes de cargar la información de los docentes y los instrumentos de evaluación a la plataforma, una entidad externa e imparcial realice una auditoría integral.

El gremio señaló que “este proceso busca garantizar la funcionalidad efectiva, seguridad y transparencia tecnológica, protegiendo los datos frente a cualquier tipo de manipulación o vulneración”.

Este lunes, el Ministerio de Educación informó que a través del Viceministerio de Acreditación y Certificación Docente, este lunes inicia la segunda etapa de la Evaluación del Desempeño, denominada “Mi cargo a evaluar”, centrada en la verificación, validación y confirmación del cargo docente.

Indicó que esa fase comienza tras el cierre de la etapa inicial de Autogestión de la Cuenta Docente Institucional, que permitió habilitar la infraestructura tecnológica que sostiene el proceso evaluativo, al tiempo que destacó que la magnitud del aprovisionamiento confirma la coordinación técnica necesaria para garantizar la operatividad del proceso.

Asesoría

