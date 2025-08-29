La población escolar del país es de más de 2.6 millones de escolares./Foto Arlenis Castillo

SANTO DOMINGO.- Según un estudio realizado por la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) en planteles de las 18 regionales del Ministerio de Educación, en el 7.7 % de éstos no se inició la docencia el 25 de este mes, por defectos de la infraestructura física, la falta de condiciones logísticas, útiles escolares, porteros, conserjes y ayudantes de cocina, entre otras necesidades.

En algunos casos, no han terminado los arreglos de pintura y plomería o hay una sobrepoblación de estudiantes, señala el gremio.

Además, que en el 54% de las escuelas públicas menos del 10% de los estudiantes han recibido sus uniformes, zapatos, mochilas, cuadernos ,medias.

El denominado “Estudio sobre las condiciones en que se inició el primer día de clases del año escolar 2025-2026”, fue entregado ayer a El Nacional por el presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo.

Fue realizado por el observatorio del gremio magisterial, Profesor Rafael Santos.

Tanda extendida

El estudio señala que en el 2.3% de los centros participantes el horario de clases fue dividido y obviaron la Jornada Escolar Extendida que extiende su duración hasta las 4:00 de la tarde, 5 días de la semana.

Asimismo, que el 59% de los centros educativos han inició el presente año escolar con déficit de docentes.

Igualmente, que en el 70% de las escuelas asistió menos de la mitad de los estudiantes inscritos, en el primer día de clases.

No tienen libros

La investigación, realizada con una muestra de 370 planteles, indica que el 56% de los estudiantes inició el año escolar con menos de la mitad de los libros de texto que necesitan y de éstos el 26.5% no tiene ningún libro.

“Sólo el 8% de los estudiantes tiene todos sus textos”, siguió diciendo.

Asimismo, que el 60.5% de los centros públicos participantes estaba pendiente de reparaciones durante las vacaciones escolares. De éstos, sólo el 31.4% s fue remozado durante las vacaciones escolares, asegura la investigación.

“El 13.8% de los centros todavía está siendo reparado y el 54.8%, finalmente, no fue remozado”, indican las cifras.

Agrega que “el 33% de los centros educativos ha iniciado el año escolar en malas condiciones de infraestructura”.

El 23% de los estudiantes que solicitaron inscripción se quedaron sin cupo y que el 66% de las escuelas públicas no cuentan con todo el personal de apoyo y administrativo que necesitan.

Ministerio ve éxito inicio docencia

Contrario a las afirmaciones de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), el ministro de Educación, Luis Miguel de Camps, calificó como exitoso el retorno a clases, pese a que durante semanas opositores “bombardearan” a las autoridades apostando al fracaso del inicio del año escolar. Reprochó a esos actores políticos que, conociendo el sistema, alimentaban informaciones falsas para crear confusiones en la población, lo que calificó como una irresponsabilidad “olímpica”. “Porque eso es atentar contra la educación de la República Dominicana”, dijo.