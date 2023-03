ADP: Lo censurable son los paros de docencia

Eduardo Hidalgo,

Presidente de la ADP.-

Antes que criticarlo debe reconocerse que cumple con su papel gremialista en la lucha por mejores condiciones de vida para los maestros activos y jubilados. Lo censurable será siempre no solo su evidente desinterés para que se eleve la calidad de la enseñanza, sino las interrupciones de la docencia como parte de la lucha.

Jesús Vásquez

Jesús Vásquez Martínez,

Ministro Interior y Policía.-

“Mi país seguro” es una de las muchas iniciativas concebidas para combatir la inseguridad ciudadana. Cualquier propuesta será siempre más factible que quedarse cruzado de brazos. Ahora que se ha extendido a San Cristóbal y Haina, con equipos y el refuerzo de 175 agentes, hay que velar para que el proyecto cumpla con su real cometido.

Nelson Cruz, gerente-jugador del equipo dominicano.

Nelson Cruz,

Gerente equipo dominicano.-

Su tristeza por la eliminación del conjunto dominicano en el Clásico Mundial de Béisbol es comprensible. Pero no debe sentir ningún tipo de culpa por los resultados, pues la selección criolla no podía estar mejor estructurada. ¿Qué se puede hacer si los jugadores no hicieron el trabajo que se esperaba?