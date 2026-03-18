La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) inició hoy su congreso pedagógico, abordando siete ejes fundamentales, entre los cuales se exige la incorporación de la tecnología y la inteligencia artificial en los procesos educativos.

De igual modo, el gremio de maestros propone la mejoría del aprendizaje y el rol del docente como sujeto pedagógico y reitera la defensa de la educación pública, la carrera docente y la calidad de la inversión del 4% del Producto Interno Bruto (PIB) para la educación.

Asimismo, demandan el cumplimiento del artículo 197 de la Ley 66-97 y la prioridad del gasto educativo y mejorar la relación entre el currículo oficial y la práctica docente en el aula.

En ese sentido, la ADP demanda el análisis del modelo educativo dominicano y la formación de ciudadanos críticos, solidarios y participativos.

Maestros de tres centros iniciaron el congreso pedagógico de la ADP en la escuela Padre Eulalio Arias./Foto José Francisco

Congreso pedagógico

Desde la Escuela Básica Padre Eulalio Arias, en Cristo Rey, hablaron los dirigentes gremiales Rafael Féliz, secretario de Educación Superior, Ciencia y Tecnología de la ADP, y Menegildo de la Rosa, secretario de comunicaciones de la ADP.

Ambos detallaron que, en la primera fase del congreso, se desarrollaron jornadas pedagógicas en escuelas, liceos y politécnicos, a fin de recoger experiencias y reflexiones sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como la visión del profesorado sobre el modelo educativo nacional.

Explicaron que el congreso, que se celebra a nivel nacional y concluye el próximo 14 de abril, continuará con jornadas por seccionales, paneles y conferencias, y que concluirá con una plenaria nacional, en la que se consolidarán las propuestas surgidas en República Dominicana.

La Asociación Dominicana de Profesores indicó que este congreso constituye la actividad central del 56 aniversario de la institución, a celebrarse el próximo 13 de abril.

Mensaje de Hidalgo

A esta redacción llegó un mensaje del presidente de la ADP, Edwardo Hidalgo, en el que motiva a los profesores a integrarse y aprovechar el congreso.

“¡Vamos con todo! A la dirigencia ADP y al magisterio dominicano: ¡Es hora de reflexionar, innovar y transformar la educación!”, declaró el dirigente gremial.