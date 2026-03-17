El ministro de Educación, Luis De Camps, junto al presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo.

SANTO DOMINGO.– Las clases serán paralizadas mañana miércoles en las 7,931 escuelas públicas del país, porque serán usadas por la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) en una “jornada de reflexión pedagógica”, en el inicio del Primer Congreso “La Educación Pensada desde el Magisterio”, que se extenderá hasta el 14 de abril.

Eduardo Hidalgo, presidente de la ADP, ofreció la información y advirtió a los directores de escuelas que deben ofrecer todas las facilidades necesarias para el desarrollo de la jornada.

“No inventen, directores, que a ustedes les gusta mucho inventar”, dijo el dirigente sindical, tras señalar que el uso de las escuelas fue autorizado por el Ministerio de Educación.

“Esta es una jornada de carácter nacional en todas las escuelas del país”, señaló Hidalgo.

Empero, el dirigente gremial no especificó cuántas veces el gremio paralizará las clases entre el 18 de marzo y el 14 de abril.

Temas del Congreso

Más adelante explicó que “el magisterio se une para reflexionar y mejorar la educación” en ese cónclave, en el que participarán más de 115,000 educadores.

La ADP dijo que durante el congreso serán analizados los escasos aprendizajes de los estudiantes de las escuelas públicas y las posibles soluciones a los problemas que se producen en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

«Analizaremos décadas de planes abandonados, sin continuidad y con escasos resultados de aprendizajes«, expresó el miembro del Comité Ejecutivo de la ADP y organizador del cónclave, Rafael Féliz.

“Necesitamos urgente la construcción de una visión educativa propia, desde la realidad dominicana, sin la imposición de modelos foráneos que anulan el rol pedagógico del docente”, precisó.

Será una reflexión sobre “la historia de fracasos de la enseñanza del país de los últimos 30 años”.

Ministerio autoriza

Una circular emitida el 12 de este mes por el Viceministerio de Servicios Técnicos y Pedagógicos indica que “se ha autorizado a la ADP a realizar, en el marco de los grupos pedagógicos establecidos en el calendario escolar, la jornada de reflexión sobre los temas a desarrollar en el Primer Congreso Pedagógico, el 18 de marzo”.

La circular 288-2026, firmada por la viceministra Ancell Scheker Mendoza, indica: “solicitamos remitir esta información a los directores de los centros educativos correspondientes, a fin de facilitar la asistencia, garantizar la debida coordinación de los docentes y asegurar el cumplimiento del protocolo institucional establecido para este tipo de actividades».

Agrega la comunicación de Scheker Mendoza que “esta actividad estará bajo la responsabilidad de las Unidades de Base Sindical y Pedagógicas de cada centro educativo”.

A través de la circular titulada “Autorización para Jornada de Reflexión de grupos pedagógicos de cara al Primer Congreso Pedagógico de la ADP”, el Ministerio de Educación respondió así a una solicitud del presidente del sindicato de maestros, enviada el 11 de febrero de este año para esa actividad que abarcará el territorio nacional.

También el ministro

El 24 de febrero, el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, envió una correspondencia al presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, informándole que no tenía objeción a su petición. “Reconocemos la importancia de abordar temas claves para la mejora de la educación dominicana y el rol docente”, expresó De Camps en su misiva al gremio de maestros.