Santo Domingo. -En República Dominicana existe una “grave crisis educativa multisectorial”, opinaron hoy los 76,000 maestros públicos que participaron en el Primer Congreso Pedagógico “La Educación Dominicana Pensada Desde el Magisterio” de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP).

Rafael Féliz, alto dirigente del gremio, afirmó que esa realidad es producto de la sobrepoblación de estudiantes en las aulas, la falta de recursos económicos y la desconexión entre el currículo de estudios y realidad de los alumnos.

El dirigente magisterial opinó que, además, existe un gran deterioro en el clima escolar.

“El magisterio ha expresado con firmeza que existe una crisis educativa multifactorial, marcada por la sobrepoblación en las aulas, la falta de recursos, la desconexión entre el currículo y la realidad del estudiantado, y un deterioro del clima escolar”, afirmó, Féliz sobre el congreso en el que generando 83,426 respuestas válidas sobre la realidad educativa dominicana.

Féliz destacó que ese ejercicio representa la mayor consulta pedagógica realizada al magisterio dominicano, abarcando las 174 seccionales en las 32 provincias del país, y estructurada en seis ejes fundamentales que analizan desde los aprendizajes hasta el modelo educativo nacional.

El dirigente subrayó que uno de los principales hallazgos del Congreso es la demanda urgente de recuperar el rol del docente como sujeto pedagógico con autonomía profesional.

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“Nuestros maestros no quieren ser simples ejecutores de políticas diseñadas desde fuera del aula, si no que deben tener una participación real en la toma de decisiones y condiciones dignas para ejercer su labor”, indicó.

En materia de política educativa, Féliz enfatizó la postura firme del magisterio en defensa de la educación pública.