Adriano Espaillat anuncia más de $14 millones en fondos federales para proyectos comunitarios en Alto Manhattan y El Bronx

El congresista Adriano Espaillat (NY-13) anunció la entrega de más de 14 millones de dólares en fondos federales para distintas organizaciones e instituciones de su distrito, donde viven más de 700 mil personas, entre ellas miles de dominicanos y miembros de otras comunidades.

Estos recursos buscan atender necesidades importantes y apoyar proyectos que impacten directamente a los residentes de zonas como Washington Heights, Inwood, Hamilton Heights, Harlem, East Harlem, West Harlem, Marble Hill y el noroeste de El Bronx.

Espaillat informó que logró asegurar 14.1 millones de dólares en Fondos para Proyectos Comunitarios, que serán destinados a programas en diferentes áreas del distrito.

Puedes leer: Trump se refiere al primer ministro Mark Carney como el «futuro gobernador de Canadá»

“Me complace haber obtenido estos fondos que beneficiarán a muchos programas en nuestra comunidad”, expresó el legislador, quien además es el primer y único congresista dominicano en Estados Unidos.

Según explicó, estas inversiones ayudarán a fortalecer la economía local y a mejorar la calidad de vida de los residentes. “Me enorgullece haber luchado por estos recursos federales que tendrán un impacto real y contribuirán a que nuestras comunidades sean más saludables, seguras y fuertes”, dijo.

Entre los proyectos beneficiados se encuentra la Autoridad de Vivienda de Nueva York (NYCHA), que recibirá 850 mil dólares para mejorar la seguridad en el Centro Comunitario Jefferson, en East Harlem.

También la organización We All Really Matter recibirá 1.03 millones de dólares para ampliar los servicios dirigidos a víctimas y sobrevivientes de violencia doméstica.

El congresista señaló que cada uno de estos proyectos representa una inversión directa en el bienestar y el futuro de los vecindarios del distrito.

Además, se asignaron 1.03 millones de dólares a la Police Athletic League (PAL) para operar centros juveniles que ofrecerán recreación, programas educativos, capacitación laboral, prevención del delito y tutorías para jóvenes.

En el área educativa y académica, el Instituto de Estudios Dominicanos de CUNY recibirá 3.15 millones de dólares para ampliar su capacidad de investigación y fortalecer sus archivos. Asimismo, el City College of New York (CCNY) obtendrá 2 millones de dólares para rehabilitar y mejorar instalaciones de capacitación en su campus y en la comunidad de Harlem.

Otros fondos incluyen 1.2 millones de dólares para el Bronx Community College, destinados a restaurar el edificio de Tecnología Automotriz, y 820 mil dólares para Lehman College, con el objetivo de revitalizar su campo de atletismo y mejorar la accesibilidad.

También se asignaron 850 mil dólares al Departamento de Servicios para Pequeños Negocios para la instalación de iluminación energéticamente eficiente.

En el área escolar, la escuela PS 187, ubicada en Cabrini Boulevard, recibirá 850 mil dólares para mejorar la eficiencia energética de su infraestructura, mientras que el George Washington Educational Campus, en la avenida Audubon con la calle 193, obtendrá la misma cantidad para modernizar su auditorio.

Además, PS 171 en Harlem recibirá 500 mil dólares para renovar sus baños, y PS 115 en el Alto Manhattan obtendrá 250 mil dólares para mejorar su patio y área de juegos.

El paquete de inversiones también incluye 250 mil dólares para el Departamento de Transporte de Nueva York, destinados a mejorar la iluminación entre las calles 131 y 139.

Otros 250 mil dólares serán utilizados por la Agencia de Renovación de Viviendas y Comunidades del Estado de Nueva York para renovar el piso del vestíbulo del complejo residencial Amalgamated Houses, en El Bronx.

Finalmente, esa misma agencia recibirá otros 250 mil dólares para renovar el garaje del nivel inferior de los complejos Inwood Heights, ubicados en la calle 207 Oeste, la Novena Avenida y Broadway.