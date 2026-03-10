Trump se refiere al primer ministro Mark Carney como el «futuro gobernador de Canadá»

Washington.– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió este martes al primer ministro canadiense, Mark Carney, como el “futuro gobernador de Canadá”, en una nueva alusión a su deseo de que el país vecino se integre a Estados Unidos como el estado número 51.

El comentario fue realizado en una publicación en la red social Truth Social, en la que el mandatario hablaba sobre los esfuerzos para combatir la carpa asiática, una especie invasora que amenaza el lago Míchigan, frontera natural entre Estados Unidos y Canadá.

Trump señaló que está trabajando en este tema junto a la gobernadora de Míchigan, Gretchen Whitmer, e invitó a otros gobernadores a sumarse a la iniciativa.

“He invitado a otros gobernadores a unirse a esta lucha, como los de Illinois, Wisconsin, Minnesota, Pensilvania, Ohio, Indiana, Nueva York y, por supuesto, al futuro gobernador de Canadá, Mark Carney, quien sé que estará encantado de contribuir a esta noble causa”, expresó el mandatario en su publicación.

Desde su regreso al poder, Trump ha reiterado en varias ocasiones su idea de que Canadá debería ser anexado por Estados Unidos, una propuesta que ha sido rechazada ampliamente por el Gobierno y la sociedad canadiense.

Por su parte, Mark Carney, líder del Partido Liberal de Canadá, ganó las elecciones en abril de 2025, en medio de un contexto marcado por tensiones con Washington y amenazas arancelarias por parte de la administración Trump.

La relación entre ambos líderes se ha caracterizado por constantes roces diplomáticos. Durante el pasado Foro Económico de Davos, Carney afirmó que existe una “ruptura” con el orden internacional liderado por Estados Unidos, a lo que Trump respondió señalando que Canadá “vive” de su vecino del sur.