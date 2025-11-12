Aduanas incrementará el valor de la gracia navideña

La Dirección General de Aduanas (DGA) anunció este miércoles que aumentará el valor de la gracia navideña que anualmente se otorga desde el 1 de diciembre al 15 de enero.

El director general de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón, adelantó durante el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio que la diáspora dominicana podrá traer artículos a sus familiares con exoneración de pago de impuestos por un valor mayor de US$5 mil dólares.

Sanz Lovatón explicó que el presidente Luis Abinader revelará más adelante el monto límite y más detalles de la gracia navideña correspondiente a este año. «Será la gracia navideña más importante de la historia», manifestó.

Miembros de la Dirección General de Aduanas (DGA) encabezado por el director Eduardo Sanz Lovatón, junto al empresario José Alfredo Corripio y el director del periódico El Día, José Monegro. Foto: José de León

Con el fin de proteger el comercio local, el director aclaró que este beneficio será para los dominicanos residentes en el extranjero con al menos 6 meses sin visitar el país, a quienes se les permitirá traer presentes y contribuciones a sus seres queridos sin pagar aranceles aduanales durante esos 45 días.

Advirtió que la gracia navideña no es para fines comerciales o para dominicanos que viajan para hacer compras personales.

«La gracia navideña no es para que usted coja un avión, compre una cosa y la traiga en esa época, ni para que usted le diga a un primo que se lo traiga para usted hacer negocios. Es para los dominicanos que residan en el exterior que tengan 6 meses sin venir al país y que puedan traerle un agasajo a sus parientes y amigos», expresó.

Te puede interesar leer: Exhorta dominicanos ausentes aprovechar Gracia Navideña

En el encuentro estuvo presente la subdirectora general, Lucía Zorrilla; la subdirectora técnica, Raquel Soriano; la gerente de Comunicaciones, Degnis de León; el diputado de San Pedro de Macorís, Jacobo Ramos y el diputado de Santo Domingo Oeste, Miguel Bogaert.