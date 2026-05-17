Ante el endurecimiento de las sanciones económicas, vigilancia y amenazas contra Cuba, el Gobierno estadounidense ha puesto en la mira al comandante Raúl Castro con el evidente propósito de justificar una intervención armada en la isla.

La prensa estadounidense ha publicado que Washington contempla expedientar al también expresidente por el derribo en 1966 de avionetas de la organización Hermanos al Rescate.

Los detalles delatan el proceso judicial como un espectáculo.

La acusación sería anunciada el miércoles 20, día de la independencia de Cuba, durante un acto en la Torre de la Libertad de Miami en que se homenajeará a las cuatro víctimas del incidente aéreo.

Puedes leer:

Con la acusación a Raúl Castro parece obvio que Washington procura un pretexto para una intervención militar en Cuba, de la misma manera que lo hizo en Venezuela para capturar al presidente Nicolás Maduro.