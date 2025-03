JCE explicará Senado alcance nueva cédula

El Senado de la República se constituirá en Comisión General y citará al presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Jáquez Liranzo, para que explique todo lo relativo a la expedición de la nueva cédula de identidad y electoral, informó el presidente del organismo Ricardo de los Santos.

Dijo que se busca que el organismo electoral explique a los legisladores y a la población todo lo relativo al nuevo documento de identidad.

Su anuncio se produjo luego de la propuesta hecha en ese sentido por el senador reformista Ramón Rogelio Genao.

El legislador que representa al Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) por La Vega, planteó que se impone que el organismo encargado de organizar las elecciones, dé a conocer los detalles de la nueva cédula, incluyendo costo, calidad y características.

“Ha habido una socialización con los partidos, pero se hace necesario que la JCE venga a explicar, aquí, la duración del documento, las informaciones que va a tener, el costo; que venga al Senado a presentar el proyecto de sustitución del documento de identidad”, añadió.

La JCE había anunciado el proceso de renovación del documento para el año pasado, pero ese proceso fue abortado. Se espera que este año se haga realidad, luego de que el organismo electoral adjudique el contrato a una empresa privada.

Asimismo, dijo que los senadores acordaron invitar al director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Milton Morrison, para tratar el tema de los accidentes de tránsito.

El presidente del Senado afirmó que escucharán las exposiciones del funcionario sobre este tema, por considerar que los accidentes de tránsito se han convertido en una “gran preocupación para el pueblo dominicano”.

Sin presiones

Por otro lado, el presidente del Senado aseguró que nunca ha sido presionado ni ha recibido llamada para decirle que no se apruebe el Código Penal.

“No he recibido llamadas ni presiones de nadie, ni las aceptaría”, dijo.

“Bueno pero nosotros hemos aprobado el Código aquí en tres ocasiones en el Senado de la República y ha perimido en la Cámara de Diputados. Y como presidente del Senado yo no he recibido una llamada de nadie, ni he recibido a nadie, ni he recibido presiones de nadie, ni le aceptaría presión a nadie, es decir, que nosotros con eso no tenemos tema”, sostuvo.

De los Santos añadió que “nosotros nueva vez vamos a aprobar de nuevo el Código Penal en el Senado de la República y lo vamos a enviar a la Cámara de Diputados”.