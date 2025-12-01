SANTO DOMINGO.– La Junta Central Electoral (JCE) notificó formalmente al partido Fuerza del Pueblo (FP) una intimación y advertencia tras la marcha realizada el domingo, encabezada por el expresidente Leonel Fernández y el senador Omar Fernández, actividad que el órgano electoral consideró susceptible de confundirse con acciones de carácter político-partidario.

La notificación fue entregada en la sede del partido, en Gascue, por un alguacil actuante a requerimiento del Pleno de la JCE, representado por su presidente, Román Andrés Jáquez Liranzo, y el consultor jurídico de la institución, Denny E. Díaz Mordán.

La JCE admite derecho a protestar, pero exige respeto a la ley electoral

En el documento, la JCE recordó que la Constitución garantiza el derecho a la reunión, manifestación pacífica y libertad de expresión, siempre que estas actividades se desarrollen dentro del marco legal vigente.

El órgano electoral indicó que comprobó de oficio la realización, el 30 de noviembre de 2025, de la actividad denominada “Marcha del Pueblo”, convocada y difundida por FP a través de sus plataformas oficiales, utilizando símbolos, colores y consignas partidarias.

Asimismo, la JCE destacó que, según reportes de medios y redes sociales, la marcha contó con la presencia de dirigentes de la organización y ciudadanos portando distintivos del partido, elementos que podrían configurar acciones “de naturaleza político-partidaria”, lo que excedería el ejercicio neutro del derecho a la protesta social.

Advertencia y posibles sanciones

La entidad subrayó que cualquier manifestación social debe adecuarse a la normativa electoral, evitando generar confusión con propaganda anticipada, lo que podría afectar la equidad del proceso electoral.

El órgano citó el artículo 308 de la Ley 20-23, que contempla sanciones administrativas de uno hasta doscientos salarios mínimos para partidos o dirigentes que organicen actividades públicas fuera de los períodos permitidos de campaña o precampaña.

En atención a su rol preventivo, la JCE decidió:

Intimar formalmente a Fuerza del Pueblo a garantizar que futuras protestas no se confundan con actos de naturaleza electoral.

a Fuerza del Pueblo a garantizar que futuras protestas no se confundan con actos de naturaleza electoral. Advertir que, en caso de reincidencia, el Pleno podría apoderar a la Unidad de Sanciones Electorales y Medidas Cautelares para iniciar un procedimiento sancionador.

La institución concluyó señalando que la notificación fue entregada en la sede del FP para evitar alegatos de desconocimiento sobre la advertencia.