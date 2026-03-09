Advierte sobre crecimiento de enfermedades respiratorias en Azua

El expresidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Senén Caba, advirtió sobre el crecimiento de las enfermedades respiratorias en el municipio de Azua debido a la contaminación por las emisiones de micropartículas y gases tóxicos, de las barcazas de generación eléctrica fondeadas en el distrito municipal Los Negros.

Senén Caba aseguró que esas emisiones están provocando bronquitis crónica, asma y diversas enfermedades pulmonares que comprometen seriamente la salud y la vida de la población.

Igualmente identificó una alta incidencia de enfermedades gastrointestinales por el vertido de combustibles y de aguas residuales de las barcazas en el medio marino, contaminando los peces y los crustáceos consumidos por los habitantes de esta provincia.

El galeno habló en un panel sobre los impactos de las barcazas de generación eléctrica estacionadas en Los Negros, efectuado en el Centro Cultural Héctor J. Díaz, en Azua, con la participación en el que participaron, también el biólogo Luis Carvajal, coordinador de la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo ( UASD) y la botánica Ángela Guerrero, docente universitaria y especialista en áreas protegidas.

El evento fue convocado por el Consejo de Organizaciones para el Desarrollo de la provincia de Azua, (CODESA) y la Unión Anti Barcazas de Los Negros.

Senén Caba señaló que las barcazas de generación eléctrica de Los Negros emiten a la atmósfera una gran cantidad de micropartículas y de gases tóxicos, entre ellos el dióxido de carbono, el cual es altamente peligroso.

Manifestó que, según la Organización Mundial de la Salud, OMS, cada año mueren de manera prematura en el mundo 4.2 millones de personas a causa de la contaminación aérea, particularmente por el monóxido de carbono.

Señaló que según la OMS se registran anualmente entre 13 a 14 millones de muertes prematuras por riegos ambientales, contaminación del aire, agua y suelo, como la contaminación que generan las barcazas de Los Negros.

También el facultativo llamó la atención sobre los daños que producen los ruidos y vibraciones intensos y permanentes de los generadores de estas barcazas, los cuales afectan el sueño y por tanto la salud mental de la comunidad de Los Negros, especialmente en infantes y envejecientes.

Acusó a las autoridades de Salud Pública y del Gobierno central de no cuidar la salud del pueblo de Azua, de forma irresponsable y criminal.

Exhortó a la población a seguir luchando para proteger su vida y su salud, “resistir, persistir y jamás desistir”, proclamó.