Un juez del Distrito Nacional impuso medidas de coerción contra un hombre acusado de hacerse pasar por abogado y fiscal para estafar y extorsionar a varias personas mediante un esquema fraudulento que operaba desde hace al menos dos años.

El imputado, identificado como Enercido Amaurys Heredia González, deberá pagar una garantía económica de RD$400 mil mediante una compañía aseguradora, además de cumplir con presentación periódica e impedimento de salida del país.

La decisión fue adoptada por el juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, tras acoger la solicitud presentada por el Ministerio Público, representado en audiencia por los fiscales Jonathan Pérez Fulcar y Miguel Collado.

Heredia González enfrenta cargos por estafa, usurpación de funciones y delitos de alta tecnología, luego de ser arrestado en abril pasado en flagrante delito dentro de las instalaciones del Ministerio Público, mientras supuestamente ejecutaba parte del esquema fraudulento.

De acuerdo con las investigaciones, al menos cuatro personas han sido identificadas como víctimas directas, con pérdidas económicas que ascienden a decenas de miles de pesos, además de una presunta tentativa de extorsión por RD$150 mil.

El Ministerio Público explicó que el imputado se hacía pasar por abogado en ejercicio, pese a no contar con esa condición, según certificaciones de la Secretaría General del Ministerio Público y verificaciones realizadas ante una universidad. Asimismo, alegadamente simulaba ser fiscal activo de la institución.

Las pesquisas indican que utilizaba un número de WhatsApp configurado con el logo oficial del Ministerio Público como foto de perfil para enviar citaciones falsas a sus víctimas, a quienes vinculaba con supuestos casos de homicidio.

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Con ese método, presuntamente buscaba cobrar honorarios anticipados por servicios legales inexistentes y, en algunos casos, extorsionar bajo amenazas de arresto.

Las autoridades indicaron que Heredia González figura como estudiante activo de Derecho en una universidad, sin haber obtenido título profesional. Durante el arresto le fue ocupado un carné estudiantil.

Según el expediente, el imputado contactaba a personas conocidas afirmando que ya era abogado y ofreciéndose para gestionar asuntos legales, por los cuales cobraba sumas de dinero en pesos y dólares.

En uno de los casos, incluso se presentó como supuesto abogado defensor de una víctima ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), negociando honorarios que redujo de RD$300 mil a RD$40 mil y solicitando un anticipo de RD$10 mil.

El Ministerio Público detalló que el pasado 29 de abril de 2026, alrededor de las 9:03 de la mañana, el acusado acudió junto a una de las víctimas a la sede central del Ministerio Público, donde insistía en cobrar el dinero restante y utilizaba información personal del entorno familiar de la persona como mecanismo de presión.

Fue en ese momento cuando las autoridades procedieron a arrestarlo en flagrante delito y posteriormente presentaron solicitud de prisión preventiva por un año.