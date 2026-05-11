El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) informó que las remesas recibidas entre enero y abril de 2026 alcanzaron los US$4,079.9 millones, lo que representa un crecimiento interanual de 4.1 %.

Solo en abril, el país recibió US$1,060.2 millones en remesas, cifra superior en US$105.7 millones respecto al mismo mes de 2025, para un incremento de 11.1 %, por encima del crecimiento de 3.5 % registrado en marzo de este año.

La entidad monetaria destacó que este comportamiento positivo se produce pese al complejo panorama internacional marcado por los conflictos en Medio Oriente, los cuales han provocado aumentos en los precios del petróleo y mayores presiones inflacionarias a nivel global.

El BCRD explicó que el crecimiento de las remesas estuvo impulsado principalmente por los envíos realizados desde Estados Unidos, país desde donde se originó el 82.5 % de los flujos formales recibidos en abril, equivalentes a unos US$797.3 millones.

En ese sentido, señaló que el Índice de Gestores de Compras (PMI) no manufacturero del Instituto de Gerencia y Abastecimiento (ISM) de Estados Unidos se ubicó en 53.6 puntos en abril, manteniendo la expansión del sector servicios, área donde labora una parte importante de la diáspora dominicana.

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Asimismo, indicó que la tasa de desempleo en Estados Unidos se mantuvo en 4.3 % durante abril, aunque la creación de nuevos empleos mostró desaceleración al sumar solo 115 mil puestos.

El informe también resalta los envíos provenientes de otros países, entre ellos España, desde donde llegaron US$59.5 millones, equivalentes al 6.2 % del total de remesas recibidas en abril.

Italia aportó el 1.2 % de los flujos, mientras que Suiza y Haití representaron un 1.1 % cada uno. También se registraron remesas desde Francia, Canadá y Puerto Rico, entre otros destinos.

En cuanto a la distribución geográfica de las remesas, el Distrito Nacional concentró el 50.9 % de los recursos recibidos en abril, seguido por Santiago con 10 % y la provincia Santo Domingo con 6.8 %.

El Banco Central precisó que más de dos tercios de las remesas, equivalentes al 67.7 %, se reciben en las principales zonas metropolitanas del país.

La institución sostuvo que estos flujos de divisas han contribuido a la estabilidad del tipo de cambio y a fortalecer las reservas internacionales.

Al cierre de abril de 2026, la moneda dominicana registró una apreciación de 5.3 % frente al dólar respecto a diciembre de 2025.

Asimismo, las reservas internacionales alcanzaron US$15,888.9 millones, equivalentes al 11.8 % del Producto Interno Bruto (PIB) y suficientes para cubrir alrededor de 5.8 meses de importaciones, niveles superiores a los recomendados por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El BCRD proyectó que durante 2026 continuará el comportamiento favorable de los ingresos de divisas. En ese sentido, estimó que las remesas superarían los US$12,200 millones, mientras que los ingresos por turismo rebasarían los US$11,500 millones.

Las exportaciones totales se proyectan en unos US$16,900 millones y la inversión extranjera directa por encima de US$5,000 millones.

La entidad prevé que el conjunto de estos ingresos, sumados a otros servicios exportados, generen más de US$48,900 millones en divisas para finales de 2026.