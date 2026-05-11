Cardi B y Stefon Diggs reaparecen juntos y desatan rumores de reconciliación

California.– La rapera Cardi B y el jugador de la NFL Stefon Diggs volvieron a colocarse en el centro de la atención mediática luego de aparecer juntos durante un evento del Día de las Madres, desatando nuevamente rumores de reconciliación.

La pareja asistió al evento benéfico organizado por la fundación Diggs Deep Foundation, celebrado en Washington D.C., donde ambos fueron captados en actitud cercana y cariñosa. Videos difundidos en redes sociales muestran a Diggs abrazando a la artista e incluso dándole un beso en la mejilla mientras posaban para fotografías.

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La aparición pública llega meses después de que surgieran reportes sobre una supuesta ruptura entre ambos tras el Super Bowl LX. En febrero, fanáticos notaron que ambos dejaron de seguirse en Instagram, alimentando especulaciones sobre problemas en la relación.

Posible acercamiento

Sin embargo, desde abril comenzaron las señales de un posible acercamiento, luego de que Diggs asistiera a una de las presentaciones de Cardi B en Washington y posteriormente fuera visto junto a ella en una fiesta privada tras el concierto.

Aunque ninguno de los dos ha confirmado oficialmente una reconciliación, su reciente aparición juntos durante el evento del Día de las Madres ha sido interpretada por seguidores y medios internacionales como una señal de que estarían intentando retomar la relación.

Cardi B y Diggs hicieron pública su relación en 2025 y comparten un hijo nacido a finales de ese mismo año. La artista también tiene tres hijos junto al rapero Offset, de quien continúa separada legalmente.