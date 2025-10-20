Santo Domingo.– El proyecto de ley que modifica el Código Procesal Penal enfrenta cuestionamientos de juristas y representantes de la sociedad civil, quienes advierten que, de mantenerse en su versión actual, podría ser declarado inconstitucional por contradecir principios establecidos en la Constitución dominicana.

La preocupación surge por la inclusión del artículo 25, que amplía el uso de la analogía jurídica no solo en favor del imputado, sino también de otras partes del proceso. Esta modificación, según la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), vulnera el artículo 74 de la Carta Magna y contradice una sentencia previa del Tribunal Constitucional.

El diputado oficialista Eugenio Cedeño calificó la disposición como un “gazapo jurídico”, señalando que su aprobación representaría una violación a principios fundamentales del derecho procesal penal.

Por su parte, el exdirector de FINJUS y exprocurador general Francisco Domínguez Brito criticó la rapidez con la que se pretende aprobar la reforma, asegurando que “no se ha dado el tiempo suficiente para un análisis profundo y responsable”. En ese sentido, pidió al Congreso detener el proceso y revisar la propuesta antes de su aprobación definitiva.

En respuesta, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, defendió los avances del proyecto, afirmando que la Comisión de Justicia ha trabajado con apertura y participación de diversos sectores, y que el objetivo es contar con un Código Procesal Penal actualizado y coherente con el nuevo Código Penal. Añadió que el Senado continuará recibiendo observaciones hasta agotar el plazo legislativo establecido.