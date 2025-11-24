Aerodom avanza en el proceso para pagar multa de US$5 millones por apagón en el AILA

Santo Domingo.– Durante su encuentro semanal con la prensa, el presidente Luis Abinader informó que Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) ya se encuentra cumpliendo los trámites administrativos para efectuar el pago de la multa impuesta por el apagón ocurrido en la terminal norte del Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA).

¿Por qué fue sancionada la empresa?

La Comisión Aeroportuaria determinó que el fallo eléctrico se produjo por una avería en un equipo de media tensión y por la falta de disponibilidad del sistema de respaldo, elementos que, según el informe oficial, comprometen la responsabilidad de la concesionaria.

Por esta razón, el organismo dispuso una penalidad de US$5 millones y ordenó a Aerodom asumir los gastos generados a pasajeros y aerolíneas.

El pago aún no se realiza

Aunque la empresa ya coopera con las autoridades, el mandatario explicó que todavía no se ha concretado el desembolso porque los equipos jurídicos continúan revisando la resolución que formaliza la sanción y los procedimientos legales que deben cumplirse.

Medidas exigidas a Aerodom

Además de la multa económica, la Comisión Aeroportuaria instruyó a la empresa a:

Reforzar el sistema eléctrico del AILA.

Actualizar sus protocolos de emergencia.

Presentar informes técnicos completos sobre el incidente.

El reporte oficial destaca que el apagón no implicó un colapso total de la energía suministrada por la red nacional, y que las plantas de emergencia funcionaban correctamente, lo que reafirma la responsabilidad operativa atribuida a Aerodom.