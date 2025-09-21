Santo Domingo.– La empresa Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (AERODOM) informó la tarde de este domingo que las operaciones en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) se están restableciendo de manera gradual, tras la falla eléctrica registrada en horas de la mañana.

AERODOM explicó que el corte se debió a un fallo en una seccionadora interna y no estuvo relacionado con el suministro de energía externa. Como parte de las medidas de contingencia, los sistemas de respaldo mantuvieron operativos tanto la torre de control como el campo aéreo, garantizando la continuidad de los vuelos, aunque con algunos desvíos y retrasos.

La empresa concesionaria precisó que ya se ha restablecido la energía en la zona sur del edificio terminal, mientras continúan los trabajos para normalizar por completo los circuitos de la zona norte y los demás sistemas.

“Seguimos trabajando en la recuperación total de las operaciones. Ya estamos procesando pasajeros en el edificio terminal AILA, y los vuelos están despegando y aterrizando. Agradecemos su comprensión”, indicó la entidad en un comunicado difundido en sus redes sociales.

Puedes leer: Venezuela dispuesta a dialogar con EE.UU.: confirma envío de carta a Trump

El restablecimiento parcial permitió que este domingo aterrizara a las 2:47 de la tarde el vuelo Iberia IB 265 procedente de Madrid, mientras que a las 3:32 p.m. despegó el JetBlue B6 1930 con destino a Boston, marcando la reanudación de las operaciones regulares de llegada y salida.

AERODOM advirtió que las operaciones se irán normalizando de manera paulatina, por lo que recomienda a los pasajeros mantenerse en contacto con sus aerolíneas para confirmar horarios y posibles cambios.

El Departamento Aeroportuario reiteró que se ha dispuesto una investigación sobre lo ocurrido y solicitó a AERODOM un informe oficial con los detalles de la falla, al tiempo que garantizó que la situación no representó riesgo para aeronaves ni pasajeros.