Santo Domingo. – El Departamento Aeroportuario informó que dispuso una investigación y solicitó un informe oficial a Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (AERODOM) sobre las causas del corte eléctrico registrado la mañana de este domingo en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, José Francisco Peña Gómez (AILA).

De acuerdo con el reporte preliminar de AERODOM, el apagón se originó en una de las seccionadoras internas del AILA, por lo que no estuvo relacionada con el suministro externo de energía eléctrica.

La entidad reguladora recordó que, debido a la naturaleza de las operaciones aeroportuarias, existen múltiples protocolos que permiten detectar rápidamente cualquier falla y activar sistemas alternativos para garantizar la continuidad del servicio.

“El objetivo de esta investigación es determinar con precisión lo acontecido y establecer las medidas necesarias para evitar que situaciones similares se repitan”, precisó el Departamento Aeroportuario.

Asimismo, aclaró que la eventualidad no representó ningún riesgo para las aeronaves, ya que tanto el campo aéreo como la torre de control continuaron operando con sistemas de respaldo.

Esto permitió que varios vuelos aterrizaran y despegaran con normalidad, mientras que otras aeronaves fueron redirigidas a aeropuertos alternos para facilitar los procesos en tierra, como migración y logística de pasajeros.

Finalmente, se informó que ya se han adoptado medidas provisionales para restablecer en el menor tiempo posible la operatividad total de la terminal.