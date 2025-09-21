El Aeropuerto Internacional de Las Américas Dr. José Francisco Peña Gómez se encuentra sin energía eléctrica desde la mañana de este domingo.

Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) informó que la falta de energía se produjo a las 9:18 de la mañana por un fallo en una seccionadora interna del aeropuerto, lo que dejó sin electricidad el edificio terminal.

Aclaró que la avería es interna, negando que la situación esté relacionada con la red eléctrica pública.

Indicó que el campo aéreo y la torre de control se mantiene operando con sistemas de respaldo, por lo que los vuelos continúan aterrizando y despegando.

Sin embargo, sostuvo que el edificio terminal no cuenta con energía ni con los sistemas necesarios para procesar a los pasajeros.

“Nuestros equipos trabajan en restablecer el sistema y, como medida alterna, se han contratado dos generadores de emergencia en camino al aeropuerto”, señaló Aerodom.

Recomendación

Antes de dirigirse al aeropuerto, Aerodom exhortó a los pasajeros con vuelos programados esperar el restablecimiento del servicio eléctrico.

Puedes leer: Apagón en el Aeropuerto Las Américas afecta operaciones aéreas y negocios

«Aquellos pasajeros con vuelos programados, les recomendamos esperar a que sea posible restablecer el servicio energético antes de ir al aeropuerto. Por esta vía estaremos informando tan pronto se normalice la situación. Agradecemos la comprensión», escribió la empresa en redes sociales.