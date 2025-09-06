AEROPUERTO LAS AMÉRICAS. Las autoridades arrestaron ayer a un hombre de nacionalidad lituana, que pretendía salir del país, con un paquete de cocaína, oculto en el equipaje de mano.

La detención del extranjero se produjo en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, (JFPG), en medio de un operativo conjunto, desarrollado en una de las áreas de salida de la terminal aeroportuaria.

Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria (CESAC), y el Ministerio Público, procedieron a verificar a través de una de las máquinas de rayos X, el equipaje, del pasajero, ocupando en su interior un paquete de cocaína, con un peso total de 1.02 kilogramos, según el análisis del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF).

Arresto de hombre lituano con 1.02 kg de cocaína en Aeropuerto Las Américas

El hombre de 47 años, quien habría sido utilizado como mula de las redes de narcotráfico internacional, fue intervenido momentos antes de abordar un vuelo con destino a Frankfurt, Alemania. Será sometido a la justicia en las próximas horas por violación a la ley 50-88, sobre drogas y sustancias controladas.

Al momento de su arresto, al lituano se le ocupó un celular, una cartera conteniendo tarjetas y documentos personales, dinero en efectivo, entre otras evidencias.

El Ministerio Público y la DNCD amplían las investigaciones para establecer si hay otros implicados en el caso, para apresarlos y ponerlos a disposición de la justicia.