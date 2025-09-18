SANTIAGO.-La Arquidiócesis local de la Iglesia Católica asegura que la corrupción en la administración pública es un crimen, ya que el despilfarro de los recursos del Estado impide a los ciudadanos más pobres vivir con la dignidad con la cual Dios los creó.

La aseveración en tal sentido está contenida en el comentario editorial del semanario nacional católico Camino titulado “Nos duele”, y que circulará en todas las parroquias del país a partir del próximo domingo 21 del presente año.

Indica que a través de los años se han escuchado muchas promesas de curar ese cáncer social que tanto daño causa a la sociedad, pero erradicarlo, sigue siendo una tarea pendiente para los diferentes gobiernos que ha tenido la República Dominicana.

La Iglesia Católica enfatiza la corrupción como una grave deformación del sistema democrático

“Los métodos aplicados para prevenir el dolor en las instituciones públicas han fallado, y además la falta de consecuencias para quienes desfalcan el erario ha contribuido a perpetuar estas conductas delictivas”, sostiene el vocero escrito de la Iglesia Católica.

Refiere que actualmente se tiene conocimiento de varias denuncias sobre malversación de fondos en algunas dependencias estatales, las cuales deben ser investigadas y comprobadas para que los responsables de esos hechos paguen por el daño que hacen al país y a la sociedad en general.

“Esperamos que la justicia asuma su rol, y que los apellidos sonoros y la militancia política, no sean obstáculos para la aplicación de la Ley a quienes han fallado y traicionado la confianza de un pueblo que ha creído en sus dirigentes, pero que éstos en materia de pulcritud, administrando fondos estatales, lo siguen engañando una y otra vez”, puntualiza Camino.

Dice que a los funcionarios que cometen anomalías no les importa que sus acciones frenen el desarrollo y fomente la pobreza.

“Como dice la Doctrina Social de Iglesia, la corrupción es una de las deformaciones más graves del sistema democrático porque traiciona al mismo tiempo los principios de la moral y las normas de la justicia social”, concluye el semanario nacional católico Camino.