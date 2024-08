Afirman procurador seguirá atado al Presidente

En la reforma constitucional que propone el presidente Luis Abinader, la figura del procurador general de la República permanece atada al Poder Ejecutivo, sin que garantice una independencia total del órgano acusador del Estado.

En el proyecto presentado ayer por el primer mandatario, se propone que el procurador sea escogido por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), al igual que como ocurre con los jueces de las altas cortes, pero con la salvedad de que sea una persona propuesta por el presidente de la República.

El presidente Luis Abinader durante el encuentro ayer de La Semanal, donde trató el tema de la Reforma Constitucional y que el procurador de la República sea designado por el CNM

Abinader hizo la propuesta como fórmula para lograr la independencia del Ministerio Público, para que la figura del procurador general de la República no dependa del Poder Ejecutivo, como ocurre en la actualidad.

Para la independencia del Ministerio Público, Abinader propone modificar el artículo 171 de la Constitución que establece que el presidente es quien lo designa, para que se lea de la siguiente manera: “El procurador general de la República será designado por el Consejo Nacional de la Magistratura, a propuesta del presidente de la República”.

Es decir, según el proyecto, la designación del procurador pasa al Consejo Nacional de la Magistratura, órgano que no tiene facultad de escoger a alguien que no sea propuesto por el presidente de la República.

En artículo 178, que establece por quiénes debe estar integrado el CNM, se eliminaría la parte de que el procurador sea parte de él, quedando como miembros permitidos el presidente de la República (quien preside el organismo), un senador que represente a un bloque de partido diferente al presidente del Senado y que ostente la representación de la segunda mayoría, el presidente de la Cámara de Diputados, un diputado opositor que represente la segunda mayoría, el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y un magistrado de la SCJ que fungirá como secretario.

El proyecto de reforma constitucional que se propone presentar el presidente Abinader el 16 de agosto, establece que para ser procurador debe ser dominicano, tener más de 35 años, ser doctor o licenciado en derecho y tener una experiencia de por lo menos 12 en la profesión de abogado, docencia o en las funciones de juez.

Deberá, además, no haber ocupado cargo electivo en algún partido político, no haber sido candidato a algún cargo de elección popular y no haber realizado proselitismo político notorio y constante durante los últimos cinco años

La reforma del artículo 171 también plantea que el procurador general sea inamovible durante cada período presidencial y que solo pueda ser destituido por juicio político, en caso de cometer faltas graves.

También se contempla excluir de la competencia del Ministerio Público la formulación de la política preventiva del Estado contra la criminalidad, quedando esta, conforme a su naturaleza, bajo la potestad del Poder Ejecutivo.