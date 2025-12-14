Elías Piña.— El presidente Luis Abinader encabezó este domingo la inauguración del Liceo Experimental UASD Elías Piña, ubicado en la comunidad de Comendador, una infraestructura educativa que permaneció paralizada durante 12 años y que abre nuevas oportunidades de formación académica en esta provincia fronteriza.

El nuevo plantel tendrá capacidad para acoger hasta 840 estudiantes en los niveles básico, medio y universitario, lo que permitirá ampliar el acceso a la educación superior, facilitar la inserción de nuevos profesionales al mercado laboral formal y contribuir al fortalecimiento del aparato productivo.

En el centro también se promoverán el pensamiento crítico, la disciplina académica y la vocación de servicio.

Durante el acto, el rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Editrudis Beltrán, destacó que con esta entrega la actual gestión gubernamental pasa de contar con un liceo experimental a un total de 17, lo que facilita la continuidad de los estudios y reduce el tiempo de formación universitaria, al permitir que los estudiantes inicien directamente asignaturas propias de sus carreras.

Beltrán señaló que el centro responde a la visión del presidente Abinader de impulsar el desarrollo de la zona fronteriza mediante una educación de calidad, fruto del trabajo conjunto entre la UASD y el Ministerio de Educación.

En tanto, el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, afirmó que el progreso debe llegar a todos sin excepciones y reiteró que la educación constituye la principal herramienta para transformar realidades y sostener el desarrollo de la nación.

De su lado, el director del recinto UASD San Juan de la Maguana, Carlos Sánchez De Óleo, recordó que estos liceos experimentales tienen como objetivo convertirse en centros STEM, especializados en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

El Liceo Experimental UASD Elías Piña dispone de 24 aulas, un aula inteligente, comedor, biblioteca, laboratorios de ciencias e informática, cancha deportiva y áreas verdes, espacios diseñados para el desarrollo integral y la convivencia estudiantil.

La obra fue construida por la Dirección de Infraestructura Escolar del Ministerio de Educación (MINERD), bajo la dirección de Roberto Herrera, con una inversión de RD$179,775,165.