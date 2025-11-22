AFP Popular revalida su certificación ISO 9001

Santo Domingo. – La Administradora de Fondos de Pensiones Popular (AFP Popular) revalidó la certificación de su Sistema de Gestión de Calidad (SGC) tras una auditoría realizada por la empresa certificadora SGS Panamá, bajo la norma ISO 9001:2015, que evalúa la eficiencia y la correcta implementación de procesos orientados a la calidad.

AFP Popular mantiene esta certificación desde 2014, y la revalidación confirma el compromiso de la empresa con el cumplimiento de estándares internacionales que aseguran la calidad de los procesos y servicios ofrecidos a los clientes.

La norma ISO 9001 es un estándar internacional que orienta a las organizaciones en la implementación y mejora de sistemas de gestión de calidad. Su propósito es garantizar procesos eficientes, cumplir con las expectativas de los clientes y promover la mejora continua.

Compromiso con la calidad operativa y de servicio.

Los resultados fueron presentados por la señora Henid Arredondo, auditora líder en representación de SGS Panamá, ante ejecutivos de AFP Popular, encabezados por los señores Luis José Jiménez, vicepresidente ejecutivo – gerente general; Sara María Concepción, vicepresidenta de Administración y Operaciones; y Adela Báez, vicepresidenta de Negocios.

Durante el informe, se destacó que la documentación del SGC respalda adecuadamente su implementación y que los mecanismos internos en AFP Popular, como el programa de auditoría y la revisión por la dirección, continúan funcionando de manera efectiva para la mejora continua.

Al valorar el resultado, Luis José Jiménez, vicepresidente ejecutivo gerente general de AFP Popular, afirmó:

“Esta recertificación refleja nuestro compromiso permanente con la excelencia operativa y la transparencia en cada uno de nuestros procesos. Continuaremos fortaleciendo nuestro Sistema de Gestión de Calidad para ofrecer a nuestros afiliados servicios confiables, oportunos y alineados con las mejores prácticas internacionales”.

AFP Popular agradeció a SGS Panamá por la labor realizada y reiteró su compromiso de mantener altos estándares de calidad y un enfoque constante en la mejora continua.