SANTO DOMINGO.- El Ministerio de Agricultura aclaró este viernes que ninguno de sus funcionarios está detenido ni bajo investigación por parte de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) ni de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) de la Policía Nacional, como difundieron algunos medios de comunicación.

La institución explicó que, en su compromiso con la ética y la transparencia en el manejo de los fondos públicos, hace dos semanas dispuso una investigación interna que involucra a miembros del departamento de seguridad y a otro empleado del área financiera.

De acuerdo con el comunicado, las personas señaladas se encuentran suspendidas de sus funciones hasta que concluya el proceso de verificación sobre el uso de recursos asignados al departamento de seguridad.

Agricultura inició una investigación interna sobre el uso de recursos en el departamento de seguridad

“El Ministerio de Agricultura será el primero en informar debidamente a la opinión pública los resultados de la investigación, y actuará conforme a la ley si se confirma alguna irregularidad”, precisa la nota oficial.

Asimismo, la entidad subrayó que se rige bajo un Comité de Ética permanente, responsable de velar por la correcta conducta institucional y la administración transparente de los recursos del Estado.