Entre el cielo y la tierra: Cabello “bueno” en África

Praia, Cabo Verde.-A poco de alejarnos del Aeropuerto Nelson Mandela, un gran cartel publicitario mostraba una mujer negra de cabello crespo. Al rato vi otros carteles y en todos, los rostros morenos de la gente de las islas que componen este archipiélago africano llamado Cabo Verde, aunque de verde, no tiene tanto. Aquí, las pocas lluvias dejan que protagonice el azul del mar.

Los carteles de publicidad me hablaron de un país que valora su gente y promueve con gusto su autenticidad. Me recordé de otros casos y otros tiempos, en los que en mi país, la negritud y el mal llamado “Cabello malo”, se escondían detrás de la oreja y en todos lados. Por suerte, ya no es tan así, aunque muchas dominicanas aún prefieren ponerse químicos o calor, para alcanzar el máximo alisado de su cabellera crespa.

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Al día siguiente de mi llegada, nos transportó un taxista con porte tipo Carlos Batista, vestido elegantemente como un hombre “caro”. Su pelo acaracolado arreglado en un corte modernísimo. Re confirmé lo que cuando viví aquí percibí: los caboverdianos disfrutan de su identidad y juegan con ella sin perder su esencia ni solapar sus orígenes.

Fue mi primer regreso a África después de mi mudanza a Europa. Coincidí con el internacionalmente conocido Kriol Jazz Festival y aquello fue recibir un maravilloso baño de su identidad. Daba gusto ver la originalidad con que llevaban sus tejidos africanos, su pelo, a veces con paños, otras con trenzas o con otras creativas o simples formas. Bailar y cantar entre africanos despertó en mí una vez más, toda la fuerza de las raíces africanas que como dominicana, siempre vive en mis adentro.

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