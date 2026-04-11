El Ministerio de Agricultura aclaró recientemente que la salida de varios exfuncionarios de la institución se debió a cancelaciones formales y no a renuncias voluntarias, como ha circulado en diversos medios de comunicación.

La postura de la institución contradice las versiones de los exfuncionarios, generando un clima de conjeturas sobre la gestión interna.

Entre las desvinculaciones confirmadas mediante cartas de Recursos Humanos, fechadas el 9 de abril, se encuentran las de Adry Valentín Núñez, encargado de Transportación, y Luis Rodolfo Pérez, de la dirección administrativa.

También el exconsultor jurídico, Jesús Manuel Pimentel Bencosme, quien presentó una misiva de dimisión alegando un «ambiente de trabajo hostil» e irrespeto institucional, sin embargo Ministerio respondió publicando su carta de cancelación, firmada por la directora de recursos humanos, Marina Yolanda Espinal.

Agricultura en silencio

A pesar de estos movimientos administrativos, la cartera se ha mantenido en silencio ante las graves acusaciones de supuesta corrupción que algunos de los salientes han atribuido directamente al ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat Bencosme.

Uno de los casos más críticos es el de Eduard Francisco Marte Estrella, encargado de caminos vecinales, de quien la institución aún no ha mostrado carta de cancelación tras su salida bajo denuncias de maltrato verbal.

Marte Estrella aseguró que el conflicto se originó por negarse a seguir instrucciones recibidas supuestamente en una finca privada del ministro para adjudicar millonarias obras de forma irregular a través de un tercero apodado “Saldaña”.

En ese ínterin, el Ministerio de Agricultura, cuyo titular se juramentó en enero pasado, no ha salido a defender la imputación de corrupción de sus excolaboradores.