Santo Domingo.- Los aguaceros continuarán en las próximas 48 horas en gran parte del país, debido a la presencia del huracán Melissa, que la mañana del domingo se localizaba cerca de Jamaica como un meteoro categoría-4.

Por esta razón, el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) mantiene alerta a 29 provincias, más el Distrito Nacional, mientras decenas de comunidades se mantienen incomunicadas por la crecida de ríos y arroyos. Nueve de dichas provincias figuran en «alerta roja», de acuerdo al informe del COE, Las demarcaciones bajo ese nivel son Barahona, Azua, Peravia, Pedernales, San Cristóbal, San José de Ocoa, Independencia, San Juan y Monte Plata.

Otras 16 demarcaciones figuran en amarillo, entre ellas Baoruco, El Seibo, La Altagracia, Hato Mayor, San Pedro deMacorís, La romana, Monte Cristi, Elías Piña y La Vega, Duarte, Monseñor Nouel y Samaná.

Además, Juan Sánchez Ramírez y Santo Domingo, más el Distrito Nacional, de acuerdo al informe. Melissa, el cuarto huracán de la temporada ciclónica en el Atlántico esta temporada 2025, ya golpea a Jamaica y se espera que haga lo mismo con el este de Cuba cuando pase por el Canal del Viento, que separa a esa nación de Haití. En el suroeste dominicano se han reportado graves daños a la agricultura y cientos de familias evacuadas por las precipitaciones provocadas por el meteoro.