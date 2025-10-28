Un vehículo cruzando por una calle inundada en Santo Domingo./Foto Duanny Núñez

Santo Domingo.- Los aguaceros continuarán en las próximas 48 horas en gran parte del territorio dominicano, debido al amplio campo nuboso del huracán «Melissa», que golpeó a Jamaica el martes y avanza hacia Cuba como un meteoro categoría-5.

Debido a dicho pronóstico, varias provincias se mantienen en «alerta roja», principalmente las ubicadas en la parte suroeste de República Dominicana, donde «Melissa» desplegará viento y precipitaciones en su avance hacia el Atlántico.

Entre las provincias en alerta roja figuran Independencia, Baoruco, Barahona y Pedernales, de acuerdo al Centro de Operaciones de Emergencia (COE). El total de demarcaciones en alerta es de 24, incluyendo al Distrito Nacional.

«Melissa» es el quinto huracán de la temporada ciclónica en el Atlántico y el Golfo de México esta temporada, y el cuarto de categoría mayor.

A las 6:00 de la tarde del martes se movía aún sobre Jamaica con viento máximo sostenido de 145 millas por hora (232 kilómetros), y se movía hacia el oeste a 8 millas por hora (trece kilómetros).

A esa hora se localizaba en la latitud 18.5 grados norte, y longitud 77.7 grados, oeste, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (CNH).

Se trata de la tormenta con nombre número trece de esta temporada, de las cuales, cinco han alcanzado categoría de huracán.

Los expertos pronosticaron 18 tormentas con nombres este año y nueve huracanes.

La temporada de huracanes en el Atlántico se extiende del primero de junio al 30 de noviembre.