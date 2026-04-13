Las incomunicaciones, entre muchos otros daños provocados por los aguaceros de estos días, tornan más relevante el programa “Abriendo caminos” impulsado por los ministerios de Agricultura y de Obras Públicas.

Conocedor en detalles de la realidad del campo por su condición de productor agropecuario, el ministro de Agricultura, Oliverio Espaillat Bencosme, sabe que caminos intransitables desalientan al cosechero y encarecen las mercancías.

Completado el ciclo de siembra y cosecha, colocar la producción en el mercado es el último paso, para el cual se requieren vías transitables.

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La rehabilitación de caminos interparcelarios, en la que también interviene el Instituto de Recursos Hidráulicos no podía ser mejor iniciativa para impulsar la producción y garantizar la seguridad alimentaria.

Más después de las incomunicaciones en el campo provocadas por los aguaceros.