Águilas arrasan y vuelven a derrotar a los Leones

Santiago.– Las Águilas Cibaeñas se impusieron a los Leones del Escogido 4-1 la noche del jueves en el Estadio Cibao, alcanzando su victoria número 25 de la temporada, la mitad del calendario regular.

El conjunto dirigido por Pipe Urueta se mantiene firme en la cima con récord de 25-8, mejorando a 13-3 en casa y 12-5 en la ruta, mientras domina a los melenudos 3-1 en la serie particular.

Las Águilas conectaron ocho imparables, todos sencillos, pero lograron fabricar cuatro carreras. El triunfo correspondió a Brady Feigl (1-0), mientras que la derrota fue para Darío Agrazal (0-1) y el salvamento lo consiguió Burch Smith (2).

En la lomita, Santiago abrió con Huáscar Ynoa, quien lanzó tres entradas en blanco, permitió un hit, otorgó una base por bolas y ponchó a tres. Le siguieron Jhordany Mézquita (4), Jean Carlos Henríquez (6), Brady Feigl (7), Richard Rodríguez (8) y Burch Smith (9).

Por los Leones, Darío Agrazal tuvo una breve salida de dos entradas, permitió una carrera y cinco imparables, sin regalar boletos y ponchando a uno. Lo relevaron Luis Santos (3), Henry Sosa (3), Iván Armstrong (4), Robinson Martínez (6), Fernando Abad (7) y Stephen Nogosek (8).

En la ofensiva, las Águilas fueron lideradas por Leody Taveras y Jerar Encarnación, quienes conectaron dos sencillos cada uno, seguidos por Ezequiel Durán, Aderlin Rodríguez, Elih Marrero, Alfredo Reyes y Alberto Rodríguez con un hit cada uno. Por los Leones, destacaron Chadwick Tromp con un doble y un sencillo, mientras que José Marmolejos, Eguy Rosario, Franchy Cordero, Alexander Canario y Junior Lake conectaron un imparable cada uno.

El marcador se abrió en la primera entrada con carreras impulsadas por hits consecutivos de Leody Taveras, Ezequiel Durán y Aderlin Rodríguez. Los dueños de casa ampliaron la ventaja con dos más en el tercer episodio, aprovechando un robo de base de Durán, un elevado de Rodríguez y un imparable de Encarnación, seguido de un wild pitch de Henry Sosa.

Los Leones descontaron en el quinto con una carrera impulsada por Chadwick Tromp tras un sencillo de José Marmolejos. La cuarta carrera aguilucha llegó en el octavo inning, cuando Steward Berroa recibió un pelotazo con las bases llenas, enviando al plato a Jerar Encarnación.

Con este triunfo, las Águilas consolidan su posición de liderazgo y muestran un sólido rendimiento tanto en casa como en la carretera.