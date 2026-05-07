

Santo Domingo.– El equipo de Mplacencio Production, representante del artista Remy Valentines, expresó su agradecimiento al cantante Dalvin La Melodía por la oportunidad brindada durante un reciente evento, donde ambos artistas compartieron escenario en una noche cargada de música y emociones.

La productora resaltó la participación del intérprete bachatero, así como el respaldo de su productor Maiky, su manager y los músicos que formaron parte de la presentación, valorando el profesionalismo y las atenciones ofrecidas durante toda la actividad.

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Gracias a esta experiencia, Remy Valentines tuvo la oportunidad de interpretar algunas de sus canciones junto a Dalvin La Melodía, marcando un paso importante en su desarrollo dentro de la industria musical.

Mplacencio Production también agradeció de manera especial a Wilmer Páez por su apoyo y disposición, elementos que hicieron posible este encuentro artístico.

Finalmente, la empresa reafirmó la importancia de la unión y colaboración entre los nuevos talentos de la bachata, destacando que este tipo de iniciativas fortalecen el crecimiento del género y continúan impulsando la música dominicana.