Argentina acusa a la OMS de “politizar” brote de hantavirus tras salida del organismo

Buenos Aires, Argentina. — El Gobierno de Argentina acusó este jueves a la Organización Mundial de la Salud (OMS) de intentar “condicionar una decisión soberana” del país, luego de que el organismo internacional se refiriera al brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius.

La reacción se produjo horas después de que el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, instara a Argentina y a Estados Unidos a reconsiderar su decisión de abandonar la entidad sanitaria.

“Creo que reconsiderarán sus decisiones porque pueden ver lo importante que es la universalidad para la seguridad sanitaria”, expresó Tedros durante una rueda de prensa.

Gobierno de Milei defiende salida de la OMS

En un comunicado oficial, el Ministerio de Salud argentino afirmó que el país “no necesita pertenecer a la OMS para trabajar con otros países” y sostuvo que mantiene capacidad técnica y sanitaria para responder ante cualquier situación epidemiológica.

El Gobierno del presidente Javier Milei indicó que actualmente continúa el monitoreo preventivo relacionado con los casos de hantavirus reportados en el crucero MV Hondius, embarcación que zarpó desde Ushuaia el pasado 1 de abril.

Las autoridades señalaron que trabajan junto a otras jurisdicciones y mantienen intercambio de información con distintos países para reconstruir el recorrido de los primeros contagios.

Cruce por “subordinación política”

El Ministerio de Salud argentino sostuvo que la cooperación internacional “no exige subordinación política” y acusó a la OMS de priorizar posiciones políticas sobre la evidencia científica.

“La OMS vuelve a anteponer la política a la evidencia e intenta usar un evento sanitario extraordinario para condicionar una decisión soberana de Argentina”, indicó el comunicado. Te invito a leer: Fuentes: EE. UU. no planea ataque inminente contra Cuba pese a advertencias de Trump

Asimismo, el Ejecutivo insistió en que organismos internacionales deberían “explicar sus fracasos” antes de intentar imponer condiciones a países soberanos.

Argentina formalizó su salida de la OMS el pasado 17 de marzo, semanas después de que Estados Unidos anunciara una decisión similar.

El Gobierno argentino había comunicado en febrero de 2025 su intención de abandonar el organismo alegando “profundas diferencias” con la gestión de la pandemia de COVID-19.

Sin casos vinculados dentro de Argentina

Pese al brote reportado en el crucero, las autoridades sanitarias aseguraron que hasta el momento no se han identificado en territorio argentino casos de hantavirus relacionados directamente con la embarcación.

El país, sin embargo, mantiene vigilancia epidemiológica activa mientras continúa el debate internacional sobre el rol de la OMS y la cooperación sanitaria global.

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