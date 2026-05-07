Cancún, México. – La Semana Platino Xcaret comenzó oficialmente con la entrega de 21 galardones que reconocen la excelencia técnica y artística del audiovisual iberoamericano, en una ceremonia celebrada en el Hotel Xcaret México y marcada por un homenaje especial a quienes construyen la magia del cine detrás de cámaras.

Durante el acto, el presidente de los Premios Platino, Enrique Cerezo, recordó que estos reconocimientos nacieron con el propósito de unir y dar valor a las historias y voces de los 23 países de Iberoamérica.

“Los Platinos nacieron con una vocación muy clara: poner en común y en valor nuestras historias, nuestras voces y nuestra capacidad de narrar desde la diversidad de culturas y sensibilidades”, expresó.

Cerezo destacó que esta edición marca un momento importante para los galardones, al celebrar por primera vez una ceremonia de apertura enfocada en reconocer el trabajo de todas las áreas técnicas y creativas que forman parte de una producción audiovisual.

Dolores Fonzi y Leticia Cristi, rotagonista y directora de Belén.

“Nuestro cine y nuestra ficción son el resultado de la suma de miradas, de esfuerzos y sensibilidades artísticas”, afirmó.

El presidente de los Platino subrayó además que muchas de estas labores suelen desarrollarse lejos de los reflectores y del reconocimiento inmediato, pese a ser esenciales en el resultado final de cada obra.

“Rendimos homenaje a todos los profesionales cuya labor resulta imprescindible para que esta magia del cine suceda”, señaló.

Asimismo, explicó que los ganadores de estas categorías tendrán también un lugar destacado en la gala principal de los Premios Platino, que se celebrará este sábado 9 de mayo, donde se volverá a reconocer públicamente su aporte a la industria audiovisual iberoamericana.

Durante su intervención, Cerezo definió estas categorías como “la arquitectura invisible” de las grandes producciones y destacó áreas como música original, montaje, dirección de arte, fotografía, sonido, vestuario, maquillaje, peluquería y efectos especiales, responsables de dar identidad, emoción y profundidad a cada historia.

Primeros premiados

Entre aplausos y emociones, producciones como «El Eternauta» y «O Agente Secreto» se posicionaron entre las más premiadas de esta primera entrega, acumulando reconocimientos en categorías clave.

La película Belén abrió uno de los momentos más emotivos al recibir el Premio al Cine y Educación en Valores, para Dolores Fonzi y Leticia Cristi. La cinta, inspirada en un caso real, también celebró el triunfo de Camila Plá como Mejor Interpretación Femenina de Reparto.

Álvaro Cervantes recibió la estatuilla a Mejor Interpretación Masculina de Reparto por «Sorda», consolidando una de las actuaciones más comentadas del año.

Desde Brasil, «O Agente Secreto» destacó por su fuerza técnica al conquistar premios en música original, montaje y dirección de arte, gracias al trabajo de Tomaz Alves Souza, Mateus Alves, Eduardo Serrano y Thales Junqueira.

La producción española Sirât también brilló en las categorías técnicas, llevándose reconocimientos por dirección de sonido y efectos especiales.

Mientras tanto, «El Cautivo» fue reconocida por su maquillaje y peluquería, trabajo liderado por Ana López-Puigcerver.

Uno de los títulos más celebrados de la noche fue «El Eternauta», que consiguió premios actorales para César Troncoso y Andrea Pietra, además de reconocimientos por montaje y efectos especiales.

Por su parte, Anatomía de un instante sumó galardones en dirección de arte, sonido y diseño de vestuario, reafirmando la solidez visual y técnica de la producción.

La serie Menem cerró la lista de premiados con el reconocimiento a mejor maquillaje y peluquería para Marcos Cáceres y Dolores Jiménez.