De Ricky Martin a Shakira: ¿qué himno mundialista ha sido tu favorito?

Cada Copa del Mundo deja goles inolvidables, celebraciones históricas y también canciones que terminan convirtiéndose en himnos globales. A lo largo de los años, varios artistas han logrado que sus temas trasciendan el fútbol y permanezcan en la memoria colectiva de millones de fanáticos.

Desde los ritmos latinos de Shakira hasta la energía explosiva de Ricky Martin, estas son algunas de las canciones más icónicas de la historia de los mundiales.

1. “La Copa de la Vida” – Ricky Martin | Francia 1998

El tema interpretado por Ricky Martin revolucionó los himnos deportivos y marcó el inicio de una nueva era para las canciones mundialistas.

Con frases como “Go, go, go, ale, ale, ale”, el sencillo se convirtió en un fenómeno global y ayudó a consolidar al artista puertorriqueño como estrella internacional.

2. “Wavin’ Flag” – K’naan | Sudáfrica 2010

Aunque originalmente fue utilizada como canción promocional, terminó convirtiéndose en uno de los temas más queridos por los fanáticos.

La versión interpretada por K’naan transmitía mensajes de unión, esperanza y celebración, logrando un enorme impacto durante el Mundial de Sudáfrica.

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3. “Waka Waka (This Time for Africa)” – Shakira | Sudáfrica 2010

Considerada por muchos como la canción más popular en la historia de los mundiales, el tema de Shakira mezcló sonidos africanos con pop latino y se convirtió en un éxito planetario.

Más de una década después, sigue siendo una de las canciones más reproducidas y recordadas de cualquier Copa del Mundo.

4. “We Are One (Ole Ola)” – Pitbull, Jennifer Lopez y Claudia Leitte | Brasil 2014

La colaboración entre Pitbull, Jennifer Lopez y Claudia Leitte buscó representar la energía festiva y multicultural del Mundial de Brasil.

El tema rápidamente dominó fiestas, transmisiones deportivas y escenarios internacionales.

5. “Arhbo” – Ozuna y RedOne | Catar 2022

La canción oficial del Mundial de Catar reunió al cantante puertorriqueño Ozuna y al productor RedOne en una propuesta moderna que mezcló sonidos árabes y urbanos.

El sencillo formó parte de la nueva generación de himnos futboleros adaptados a la era digital y las plataformas de streaming.

6. “Colors” – Jason Derulo | Rusia 2018

El tema interpretado por Jason Derulo también logró gran popularidad durante el Mundial de Rusia y fue utilizado ampliamente en campañas publicitarias y celebraciones deportivas.