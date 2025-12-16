JC Escarra celebra con sus compañeros en una victoria de las Águilas Cibaeñas. / Archivo

Santo Domingo.– Las Águilas Cibaeñas se han consolidado como el equipo más sólido jugando en casa en la presente temporada de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana, al registrar un balance de 16 victorias y apenas cinco derrotas en su estadio.

El conjunto santiaguero también ha mostrado consistencia fuera de casa, donde presenta marca positiva de 13 triunfos y ocho reveses, un desempeño que ha sido clave para asegurar su clasificación a la serie semifinal del campeonato.

Las Águilas forman parte del grupo de cuatro equipos que avanzan a la siguiente fase del torneo, instancia en la que se definirán las dos novenas que disputarán el título, actualmente en poder de los Tigres del Licey.

Otro equipo con números equilibrados tanto como local como visitante son los Toros del Este, que exhiben récord de 13-9 en su estadio y 12-9 en la carretera, manteniéndose en la pelea por avanzar.

La serie regular entra en su tramo decisivo, marcada por una intensa lucha por el cuarto puesto de la tabla, el último que concede boleto a la segunda ronda del béisbol invernal dominicano.