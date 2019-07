Las revelaciones del Consorcio Internacional de Periodistas d Investigación sobre supuestos pagos ilícitos de la firma Odebrecht por la adjudicación de las plantas a carbón de Punta Catalina y otras obras confirman la percepción que se tuvo desde un principio en el sentido de que la Procuraduría no buscó todo lo que tenía que buscar, ni encontró lo que había que encontrar. Pese a lo mucho que había que buscar, se ha evidenciado que las autoridades optaron por una muestra, por demás sesgada y que estaba muy lejos de representar el universo del escándalo de corrupción. Es más que obvio que intereses de tipo político intervinieron en las exclusiones, claramente adrede, que hoy han salido a relucir en el caso.

En la solicitud de medida de coerción contra los siete imputados, de los cuales fue descargado uno, el Ministerio Público establece que Punta Catalina fue otorgada mediante el pago de sobornos a funcionarios a través del intermediario comercial Ángel Rondón Rijo. Sin embargo, ¡vaya ironía!, sobre el caso no se sometió a nadie porque -según las autoridades- ninguno de los documentos solicitados y recibidos de Brasil, ni los obtenidos a través de los acuerdos con la multinacional contemplan pagos por soborno para la termoeléctrica, con lo cual, de ser cierto, la empresa habría faltado al acuerdo.

Con la relación de pagos para las plantas y otras obras por 39.5 y 15.8 millones de dólares que no figuran en el expediente se evidencia que no es la transnacional la que ha violado el acuerdo, sino las autoridades dominicanas las que no se han interesado en encontrar la verdad. Odebrecht ha dicho, a propósito de los datos del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que a través de la justicia de Brasil y de Estados Unidos puso a disposición de todos los países que firmaron acuerdos de lenidad todas las informaciones sobre sus operaciones ilícitas. Y entre esas informaciones estaban las gratificaciones por las cuales no hay un solo imputado aquí.

No se olvida cuando el jefe del Ministerio Público afirmó que en el expediente estaban todos los que son. Y como sustento de los sometimientos afirmó, no sin cierta petulancia, que más de 20 especialistas de distintas áreas estuvieron cientos de horas trabajando sin descanso para poder presentar en su fase preliminar un caso sólido y sin fisuras. Los funcionarios que han renunciado de sus cargos por su vinculación con pagos a través de la división que Odebrecht utilizaba para los sobornos jamás fueron investigados. Y son un enigma los seudónimos, con los que se relaciona a pejes gordos, que aparecen como beneficiarios de los pagos irregulares de Punta Catalina y las otras obras que no se incluyen en la acusación. Esos detalles son un desafío para actuar, no para cantinfladas.