A'ja Wilson recibe muy emocionada su premio de Jugadora Más Valiosa de las Finales de la WNBA.

Los números de A’ja Wilson en 2025 no se parecen a los de nadie.

Nadie en la historia de la WNBA (ni de la NBA, en realidad) ha logrado una temporada como la que Wilson logró para Las Vegas Aces este año.

Ganó el premio a la Jugadora Más Valiosa de la WNBA. Conquistó el título de anotadora. Ayudó a su equipo a ganar un campeonato . Fue la Jugadora Más Valiosa de las Finales de la WNBA.

Todo esto ya se ha logrado en la misma temporada en la NBA, la más reciente cuando Shai Gilgeous-Alexander, de Oklahoma City, logró la hazaña la temporada pasada. Michael Jordan lo hizo cuatro veces, mientras que Shaquille O’Neal y Kareem Abdul-Jabbar lo hicieron una vez.

Nunca antes

Pero no habían logrado mientras reinaban como la Jugadora Defensiva del Año de la NBA, algo que hace la proeza más grande.

Wilson tuvo 31 puntos, nueve rebotes, cuatro asistencias, tres tiros bloqueados y dos robos en el juego que aseguró el título el viernes por la noche ante Phoenix Mercury.

Emociones

«Es realmente poderoso», dijo Wilson. «Todavía me queda ganar un poco más antes de que me pongas a conversar con él, pero cuando te comparan con grandes, cuando te comparan con leyendas, significa que estás haciendo algo bien, y estoy muy agradecido».

5 años, 6 títulos

Wilson ha sido campeona con seis títulos en los últimos cinco años. Ganó el oro en los Juegos Olímpicos de Tokio con Estados Unidos, luego capturó un título de la WNBA y una medalla de oro en la Copa del Mundo 2022, otro título de la WNBA en 2023, otro oro en los Juegos Olímpicos de París en 2024 y el un título de la WNBA este año.

Tim Reynolds

AP Sports