Santo Domingo. – El ministro de Vivienda y Edificaciones, Carlos Bonilla, alertó este viernes que al menos 200 establecimientos comerciales en todo el país presentan condiciones estructurales precarias que los colocan en riesgo de colapso, situación que podría provocar tragedias con pérdidas humanas y materiales si no se corrige a tiempo.

El funcionario explicó que se trata de edificaciones de tiendas y locales distribuidos en diversas provincias, muchas de las cuales no cuentan con licencias ni supervisión técnica adecuada.

“Tenemos alrededor de 200 tiendas a nivel nacional, ubicadas en distintos puntos, que presentan estas condiciones. Hacemos un llamado a sus propietarios para que se acerquen al Mived, a fin de que podamos revisar sus estructuras, garantizar que fueron construidas correctamente y verificar que cuentan con su licencia”, señaló Bonilla durante una rueda de prensa.

También te puede interesar:

Advirtió que los establecimientos que no sean evaluados o no cumplan con las normativas de construcción podrían ver suspendidas sus operaciones, ya que el ministerio no permitirá el funcionamiento de edificaciones en riesgo.

“No podemos alegar ignorancia. Ya sabemos cómo deben construirse las edificaciones. Aunque sea doloroso, aunque se pierdan empleos o dinero, no podemos permitir que alguien pierda la vida en una de esas tiendas”, enfatizó.

Bonilla reiteró el compromiso de ese ministerio con la seguridad estructural y la prevención de riesgos, exhortando a los propietarios y comerciantes a regularizar su situación y garantizar que sus locales cumplan con los estándares establecidos por la ley.