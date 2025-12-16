Albert Peña Feliz 'La Pipa' al momento de entregarse a la Policía. / Captura de video

Santo Domingo.– Se entregó de manera voluntaria este martes, Albert Ricardo Peña Feliz, de 27 años, conocido como ‘La Pipa‘, señalado como uno de los presuntos implicados en el tiroteo ocurrido en el sector Simoníco, Villa Duarte en Santo Domingo Este, que dejó un niño de 10 años y una mujer fallecidos, además de otra mujer herida.

Según informó la Policía, Peña Feliz acudió al Palacio policial acompañado de familiares y del influencer Capricornio TV, con el objetivo de responder por el hecho registrado la noche del 11 de diciembre, cuando varios disparos impactaron a personas que se encontraban en un establecimiento improvisado tipo paletera en esa barriada de Santo Domingo Este.

En ese suceso perdieron la vida un niño de 10 años y una mujer de 63, mientras que otra mujer resultó herida por impactos de bala y recibió atenciones médicas.

Durante el levantamiento de la escena, las autoridades recolectaron nueve casquillos calibre 45, un casquillo 9 milímetros y un proyectil impactado, evidencias que forman parte del proceso investigativo.

Tras su entrega, Peña Feliz fue recibido por el director de Comunicaciones Estratégicas de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, quien garantizó el respeto a sus derechos constitucionales y humanos y coordinó el protocolo para su puesta a disposición de los organismos investigadores, en coordinación con el Ministerio Público.

Las investigaciones continúan en curso para establecer el grado de responsabilidad del detenido y de otros involucrados en el tiroteo, mientras las autoridades reiteraron el llamado a los demás implicados que permanecen prófugos a entregarse y responder ante la justicia.