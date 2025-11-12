Santo Domingo Este. – La Policía Nacional informó que cuatro integrantes de una peligrosa banda delictiva se entregaron de manera voluntaria, luego de haber sido captados en video asaltando a un ciudadano el pasado 7 de noviembre, en la avenida Charles de Gaulle esquina Simón Orozco, del sector Invivienda.

Los detenidos son los reconocidos delincuentes Daniel Antonio Feliz Decena (a) “Daniel El Rubio” y/o “Niño Malo”, de 21 años; Aarón Calzado Salas (a) “El Verdugo”, de 23; Aneudy Reyes (a) “Arturo Bota Fuego” y/o “Pilily”, de 22, y Josué Guzmán Cordero (a) “Natalo”, de 20. Todos residen en distintos sectores de Santo Domingo Este y eran buscados activamente por su presunta participación en múltiples hechos delictivos.

Según el informe policial, su entrega voluntaria se produjo gracias a la intervención de dirigentes comunitarios de la junta de vecinos San José de Mendoza, identificados como Juan de los Santos (a) “Guancho” y Deivy Fabián, quienes colaboraron con las autoridades para garantizar que los acusados fueran presentados ante la justicia.

Policía incauta armas y motocicletas relacionadas con el asalto a los miembros de la peligrosa banda

Durante las operaciones relacionadas con el caso, la Policía ocupó dos armas de fuego, una de ellas marca Browning, calibre 9 mm, y otra no letal, además de dos motocicletas utilizadas en la comisión del asalto, un teléfono celular perteneciente a la víctima y una tercera motocicleta que había sido sustraída a una ciudadana.

Los detenidos enfrentarán cargos por asalto a mano armada, luego de que, presuntamente, despojaran a un ciudadano de una cadena, dinero en efectivo y documentos personales, mientras este se desplazaba en su vehículo por la mencionada avenida.