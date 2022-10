Albert Pujols solo tiene como objetivo ganar la Serie Mundial en su año de retiro

La única asignatura que le queda por aprobar a Albert Pujols en su última campaña es la de ayudar a los Cardenales de San Luis a conquistar la Serie Mundial.

El veterano de 22 campañas ya no tiene pendiente el conectar el jonrón 700, ni la de demostrar si aún tiene gasolina en el tanque para batear, su único objetivo en este momento es contribuir a ganar su tercer título del llamado Clásico de Otoño con los Cardenales.



Albert Pujols hace gesto de poder



“Eso sería la cereza del pastel y la mayor bendición esta temporada”, manifestó Pujols refiriéndose a finalizar su carrera celebrando con el Trofeo del Comisionado en sus manos.



El cuarto jonronero de todos los tiempos en las Grandes Ligas (703) indicó que una de las razones por la que regresó a San Luis fue la de terminar su carrera con broche de oro, levantando el cetro con el equipo donde todo inició hace 21 años cuando debutó, luego de ser seleccionado en la ronda 13 del Draft de Novatos de 1999.

“Uno tiene fama y dinero, pero al mismo tiempo quiere ganar. Como atleta no hay ninguna sensación que pueda llenarte más que esa, la de levantar el cetro, sabiendo que uno es campeón. Wow es lo máximo y he tenido la oportunidad de hacerlo dos veces y espero lograrlo otra vez y más el último año de mi carrera”, expresó Pujols al ser entrevistado por el periodista Omar Guzmán de Virus Deportivo.

Albert aseguró que los Cardenales, quienes se adueñaron de la División Central de la Liga Nacional esta temporada, cuentan con un buen plantel para competir y lograrlo.

Para seguir el camino hacia la Serie Mundial, San Luis primero tendrá que rebasar a los Phillies de Filadelfia en la ronda de comodines. Además los Cardenales, si logran avanzar a la próxima instancia, tendrán que esperar cuál será su futuro ante los siguientes rivales.

«La Máquina» cómo le apodan señaló que continuará enfocado en las cosas que debe hacer para ayudar a los Cardenales a ganar.

«Luego de la segunda mitad he tenido más chance de juego y he aprovechado cada uno de esos momentos. Seguiré con esa mentalidad de rendir para ayudar a esta organización a ganar, ese es mi enfoque”, precisó Pujols, quien con San Luis ganó la Serie Mundial en 2006 y 2011.



Albert consideró que debe permanecer optimista en todo momento, cuando está o no en el line up. “La idea es apoyar a mi equipo y hasta ahora ha sido un éxito”, agregó.

En la presente temporada, Pujols 5 tuvo una línea ofensiva de .270/ .345/ .550 producto de 83 indiscutibles, 24 cuadrangulares y 14 dobles en 351 apariciones al plato. Donde además remolcó 68 vueltas y anotó 42 carreras en un total de 109 encuentros.

Albert esta temporada no solo hizo aportes en lo ofensivo. Recuerden que también lanzó, no fue una extaordinaria presentación pero tiró una entrada donde le marcaron 4 vueltas y le pegaron 2 cuadrangulares, al enfrentar siete bateadores.

“Gloria a Dios por todo esto que ha pasado. Es una bendición de Dios por abrirme las puertas de venir a jugar a San Luis en mi último año”, dijo.

Aprovechó la oportunidad para agradecer a su fanaticada en especial a los dominicanos que le han respaldado durante su trayectoria.

Sobre la dificultad para llegar a los 700 jonrones, manifestó que nunca vio lejos la posibilidad de lograr la hazaña.

“Con Dios todo es posible, tal como dice Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece”, externó Albert.

Se consideró un ejemplo de superación para la gente, indicando que cuando muchos veían como lejos el que llegase a los 700 cuadrangulares, no se rindió.

“Con Dios todo se puede, pero debes poner de tu parte también, que es lo que he hecho desde el 2001 hasta la actualidad”, enfatizó Pujols, quien además de los 703 estacazos en sus 22 campañas tuvo línea ofensiva de .296/ .374 / .544. Conectó tres mil 384 imparables, 686 dobles, 16 triples, impulsó dos mil 218 vueltas y anotó mil 914 veces.

“Ha sido una carrera bien bonita y bendecida”, culminó diciendo.