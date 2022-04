Albert Pujols y sus números históricos

Durante el espacio de 21 temporadas, los números contados pueden ser enormes, así que Albert. Pujols se encuentra entre los cinco primeros de todos los tiempos en muchas categorías de producción. Es cuarto en jonrones, con 679. Es tercero en carreras impulsadas con 2,150. Es cuarto en hits extra bases, con 1,367. Es cuarto en total de bases, con 6,042.

Pero el número del que está más orgulloso, dijo, es tener 3.000 hits. Su total en realidad es de 3.301, lo que lo ubica en el puesto 12 de por vida, pero solo 18 hits detrás del 10mo. lugar de Paul Molitor.

«Eso es un montón de hits», dijo Pujols, «especialmente para un tipo como yo que no logra muchos hits en el infield. Apuesto a que ese número es menos de 200 para mi carrera. Pero eso (3.000) tiene que ser el más grande».

La escasa posibilidad de llegar a 700 jonrones es algo en lo que dijo que no pensó.

Te puede interesar leer: Último acto de Pujols, Molina y Wainwright en San Luis

«Ese es un gran número», dijo Pujols. «Pero también lo fueron 600. Y así fue 500. Y así fue 400.

«Me conoces: realmente no me quedo atrapado en todas esas cosas. Realmente no trato de perseguir números porque es como perseguir a un fantasma».

Además de ascender en la lista de hits de su carrera, Pujols, con 65 carreras impulsadas, superaría a Babe Ruth por el segundo lugar en carreras impulsadas, con solo Henry Aaron, quien tiene 147 más, frente a él.

«Con suerte, puedo llegar a eso. Pero ser tercero también es muy especial cuando miras cuántos jugadores han jugado este juego», dijo Pujols.

Desde un ángulo local, Pujols está a solo 10 hits extra-bases detrás del gran Stan Musial de los Cardenales para el tercer lugar en esa lista y 92 bases totales detrás de Musial para el segundo en el ranking total de bases.

UN APUNTE

Admiración por Musial

Pujols siempre ha admirado a Stan Musial..“Stan tiene un lugar especial en mi corazón”, dijo Pujols. “Los recuerdos que tengo con él y el respeto que tengo por él y su familia… cada vez que mencionas su nombre, tienes que ser humilde y honrado”.