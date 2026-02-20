Santo Domingo. — Unos 120 alcaldes y alcaldesas de distintas demarcaciones del país fueron integrados formalmente a la política nacional de erradicación del hambre, como parte de una estrategia que busca fortalecer la coordinación entre el Gobierno central y los gobiernos locales para avanzar hacia la meta de Hambre Cero en la República Dominicana.

El acto, encabezado este viernes por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, se celebró en la sede de la Liga Municipal Dominicana (LMD) y refuerza la territorialización de la política de seguridad alimentaria y nutricional, colocando a los ayuntamientos como actores clave en la identificación de comunidades prioritarias, el seguimiento de intervenciones y la evaluación de resultados en cada municipio.

“Estamos a las puertas de un hito nacional. Pero este último tramo exige coordinación territorial, datos precisos y compromiso municipal”, expresó el ministro.

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza se dirige a los alcaldes presentes durante el acto realizado en la Liga Municipal Dominicana (LMD).

Avances hacia la certificación de Hambre Cero

Paliza recordó que al inicio de la actual gestión el 8.7 % de la población dominicana se encontraba en estado de subalimentación, según estimaciones de la FAO. El informe más reciente sitúa esa cifra en 3.6 %, lo que representa una reducción histórica en cinco años.

Explicó que un país alcanza la certificación internacional de “Hambre Cero” cuando reduce este indicador por debajo del 2.5 %, meta que la República Dominicana está próxima a lograr.

Alcaldes de distintas demarcaciones del país se integra a la política nacional de erradicación del hambre.

El representante de la FAO en el país, Rodrigo Castañeda, valoró los avances en disponibilidad y acceso a alimentos y subrayó que la coordinación entre el nivel central y los gobiernos locales es determinante para acelerar resultados sostenibles y fortalecer los sistemas alimentarios territoriales.

Programas sociales y producción nacional impulsan resultados

El ministro destacó que los avances han sido posibles gracias a la expansión de los Comedores Económicos, que ya superan los 130 establecimientos con la meta de contar con uno en cada municipio, así como al fortalecimiento del programa “Aliméntate” de Supérate, que beneficia a más de 1.5 millones de familias con un subsidio mensual de RD$1,650.

También resaltó que los aumentos salariales de los últimos cinco años superan el 30 %, incluyendo el reciente incremento en el sector turismo, y que más del 85 % de los alimentos consumidos en el país se producen localmente, llegando en algunos períodos a casi el 90 %, como parte del fortalecimiento de la producción nacional y la seguridad alimentaria.

Municipios asumen compromisos locales

El secretario técnico del CONASSAN, Manuel Robles, explicó que la prevalencia de subalimentación es el indicador clave para medir el progreso hacia Hambre Cero y detalló las estrategias asumidas por las instituciones.

El presidente de FEDOMU, Nelson Núñez, expresó el compromiso de los alcaldes de integrar la soberanía y seguridad alimentaria en sus planes municipales, impulsar huertos comunitarios y colaborar en diagnósticos para identificar poblaciones vulnerables.

En tanto, el presidente de la LMD, Víctor D’Aza, reiteró que la institución acompañará a los ayuntamientos en el diseño, implementación y seguimiento de planes municipales vinculados a esta política.

Como parte de los acuerdos, el Ministerio de la Presidencia, a través del CONASSAN, brindará asistencia técnica y metodológica a los municipios, mientras se conformará una comisión integrada por la LMD, FEDOMU y SETESSAN para monitorear los compromisos y garantizar resultados medibles.

Reconocimiento al ministro Paliza

Durante el encuentro, la Liga Municipal Dominicana y FEDOMU entregaron un pergamino de reconocimiento al ministro José Ignacio Paliza por sus aportes al fortalecimiento de la municipalidad y su respaldo a iniciativas orientadas al desarrollo de los gobiernos locales, destacando su compromiso con la institucionalidad y la modernización de la gestión municipal.

Las autoridades presentes reafirmaron una meta común: convertir a la República Dominicana en un referente regional en la erradicación del hambre.