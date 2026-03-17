Alcaldia Dio Astacio lanza modelo de vivienda prefabricada para familia de escasos recursos

Santo Domingo Este. — El alcalde Dío Astacio cumplió su promesa al entregar una vivienda a Annette Alexandra Benítez, madre soltera de cinco hijos y residente en el sector La Grúa de Mendoza, como parte de las iniciativas sociales impulsadas por el cabildo para mejorar las condiciones de vida de empleados en situación de vulnerabilidad.

Benítez, quien labora en la Dirección de Ornato, Plazas, Parques y Embellecimiento del ayuntamiento, vivía en una pequeña casa de madera en condiciones precarias, lo que le impedía compartir el mismo techo con sus hijos debido al limitado espacio.

Tras conocer su situación, el alcalde visitó el lugar y dispuso la intervención, desarrollando un modelo habitacional que garantiza un espacio más seguro, funcional y digno para la familia.

Vivienda digna y funcional

La nueva casa, de dos niveles, fue construida con estructura metálica y revestimiento exterior en aluzinc, e incluye:

Sala

Cocina con gabinetes

Baño

Cuatro habitaciones (dos en cada nivel)

Balcón frontal

Pasillo exterior con espacio para un pequeño huerto

El diseño busca ofrecer comodidad, seguridad y mejores condiciones de vida para la beneficiaria y sus hijos.

Compromiso social del cabildo

El alcalde Dío Astacio explicó que esta acción forma parte de un programa orientado a brindar soluciones habitacionales a familias trabajadoras que enfrentan limitaciones en sus hogares.

“Desde la alcaldía estamos comprometidos con apoyar a quienes, con esfuerzo y dedicación, luchan cada día por sacar adelante a sus familias. Con esta vivienda buscamos que Alexandra y sus cinco hijos puedan vivir juntos en condiciones más dignas”, expresó.

Apoyo institucional

La iniciativa contó con el respaldo de la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC), representada por la subdirectora Luz Estrella, quienes proporcionarán parte del mobiliario del hogar.

También colaboraron la Fundación Iván Ruiz y el programa televisivo El Show del Mediodía, junto a distintas dependencias de la Alcaldía de Santo Domingo Este.

Impacto de la iniciativa

Con la entrega de esta vivienda, el alcalde reafirma su compromiso de continuar desarrollando programas sociales que contribuyan a mejorar la calidad de vida y el bienestar de ciudadanos en condiciones de vulnerabilidad en Santo Domingo Este.