Alcántara: “Estoy tratando de aportar mi granito de arena”

Santo Domingo.- Sergio Alcántara se convirtió en el héroe del partido de este martes cuando los Tigres del Licey vencieron a las Estrellas Orientales tres carreras por dos, luego de conectar un hit impulsador que rompió el empate a dos en la entrada número once.

El jugador del cuadro se fue de 3-2 con una impulsada y un boleto siendo clave en la ofensiva para que los azules coloquen su récord en 9-7 y se afiancen en la segunda posición del standing.

“Estoy tratando de aportar mi granito de arena tanto en la defensa como en la ofensiva. Ya era tarde, teníamos que ganar el juego sí o sí y gracias a Dios pude conectar el hit”, comentó Alcántara en rueda de prensa.

Asimismo destacó que estaba esperando el turno en esa situación porque se siente listo y positivo para batallar.

“Cuando mi compañero se ponchó supe que me tenía que poner aún más ready y buscar el sinker, que gracias a Dios pude conectarlo hacia la banda contraria”, dijo.

“Simplemente me enfoqué en el turno anterior y observé los pitcheos que estaba utilizando. Estaba buscando el slider, pero como solo me lanzaba rectas me preparé para eso”, agregó.

Alcántara acumula nueve hits en diez partidos en esta temporada, en la que cuenta con promedio de bateo de .300, OBP de .405 y .467 de SLG.

Los bicampeones nacionales continúan la acción este miércoles cuando visitan a los Gigantes del Cibao en el Estadio Julián Javier a las 7:00 de la noche.